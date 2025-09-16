باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر سیدآبادی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از مرز دوغارون گفت: ۲ اردوگاه «حسن آباد» در شهر شاندیز و «سفیدسنگ» فریمان برای ساماندهی و انجام فرآیندهای قانونی خروج تبعه غیرمجاز افغانستانی پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: اتباع غیرمجاز افغانستانی از مراجعه مستقیم به گذرگاه بین‌المللی دوغارون خودداری کنند، بدون شک بازگشت مهاجران این کشور همسایه به سمت وطن خود از طریق اردوگاه‌های خراسان رضوی مسیری مطمئن و قانونمند است.

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان‌ رضوی اضافه کرد: اتباع غیرمجاز افغانستانی پس از مراجعه به اردوگاه‌های اتباع از امکانات لازم پیش‌بینی شده در این اماکن استفاده خواهند کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق دوغارون کشور ایران را ترک خواهند کرد.

سیدآبادی‌ ادامه داد: روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق معبر دوغارون به سمت کشورشان در نهایت تکریم و کرامت انسانی انجام می شود و این مهم همواره مورد تاکید مسوولان دستگاه‌های متولی کشوری، استانی و شهرستان قرار گرفته است.

وی گفت: ۹۵۰ هزار و ۳۳ نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی تا روز گذشته (۲۴ شهریورماه) از طریق مرز دوغارون به کشور خود بازگشته اند.

منبع: ایرنا