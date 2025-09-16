رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی و رقم زدن صحنه‌های زیبای ادای احترام به پرچم مقدس ایران، بار دیگر افتخاری بزرگ برای ملت شریف ایران رقم زد و دل‌های هم‌میهنان عزیز را لبریز از شادی و غرور ساخت.

این موفقیت ارزشمند که نتیجه غیرت، همت، تلاش و ایمان راسخ قهرمانان پرافتخار کشورمان، همراه با برنامه‌ریزی دقیق، هدایت دلسوزانه کادر فنی و حمایت‌های مؤثر و مدبرانه مجموعه فدراسیون کشتی است، نشان داد که جوانان این مرز و بوم همواره می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اهتزاز درآورند.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ کشتی، از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، قهرمانان و مسئولان فدراسیون کشتی صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال، تداوم افتخارآفرینی‌های فرزندان برومند ایران اسلامی را در میادین جهانی خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

تیم ملی کشتی ، محمدباقر قالیباف
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
در شرایطی که میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان برای تأمین معیشت روزانه خود دچار مشکل هستند، پول‌های کلان میلیارد دلاری از منابع عمومی صرف فوتبالی می‌شود که نه درآمدزا است و اکثرا نیز هیچ افتخاری برای کشور بدست نمی‌آورند! مسئولان وزارت ورزش چه پاسخی برای این حیف‌ومیل‌ها دارند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بیش از 5 ماه و 25 روز از سال 1404 می‌گذرد ولی هنوز معوقه برخی مستمری‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی فروردین‌ماه واریز نشده است. چرا؟
و متأسفانه هیچ کسی هم در سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس و... پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟
امروز 25 شهريور 1404 - 10:52 است چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی برخی واریز نشده است؟
امروز سه شنبه 25 شهریور 1404 هست لطفا بنویسید چرا سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان فروردین را پرداخت نکرده است؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 25 شهريور 1404 - 10:36 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از اول سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 5 ماه و 25 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
