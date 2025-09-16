واحد صنفی بوجاری برنج در بابلسر به دلیل تقلب به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تقی حسام گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی بابلسر به پرونده تخلیط برنج به میزان ۷۰۳ کیلوگرم به ارزش ۶۴۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متصدی واحد بوجاری برنج را به پرداخت ۲ میلیاردو ۵۷۲ ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسام گفت: بازرسان جهاد کشاورزی در بازرسی از واحد بوجاری برنج در شهرستان بابلسر گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

