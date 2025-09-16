فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری کلاهبرداری با ترفند دریافت بیعانه برای فروش خودرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سردار حسین امجدیان گفت: در پی گزارش یکی از شهروندان با موضوع کلاهبرداری از وی، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران پلیس آگاهی مشخص شد مال باخته به دنبال خرید یک خودرو مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب فروشنده پرداخت کرده که در ادامه فروشنده پاسخگوی تماس‌های او نبوده است.

امجدیان اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی اظهارات مال باخته و یک سری تحقیقات فنی بر روی سرنخ‌های بجامانده، یک متهم را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم دستگیرشده در مواجهه با دلایل و مستندات پلیس به یک فقره کلاهبرداری با ترفند دریافت بیعانه به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال برای فروش خودرو اعتراف کرد.

وی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی اظهار کرد: خریداران کالا باید از واریز هرگونه وجهی قبل از مشاهده و دریافت کالا خودداری کنند زیرا در بسیاری از موارد به محض واریز وجه، فرد کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نمی‌شود.