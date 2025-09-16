استاندار اصفهان گفت: قطار پیشرفت اصفهان پرشتاب‌تر از گذشته رو به جلو در حال حرکت است و هیچگاه این حرکت متوقف نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جمال نژاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: اصفهان یک استان ریشه‌دار و با یک نگاهی رو به آینده است.

وی همچنین اظهار داشت: استان اصفهان این روزها هم پرنشاط‌تر از گذشته در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت پایدار در حال گام برداشتن است.

استاندار اصفهان گفت: خوشبختانه گام های طنین پیشرفت در اکثر شهرها و روستاهای این استان به وضو قابل مشاهده است.

وی افزود: به لطف خدا امروز پروژه‌های مختلف عمرانی، زیرساختی، آموزشی، ورزشی،اشتغال، فناوری، گردشگری و غیره به رغم تمامی مشکلات اقتصادی و محدودیت‌ها در سطح استان در حال اجراست.

جمالی نژاد اضافه کرد: همه چیز نشان از اصفهانی دارد که ایستاده است. اصفهان ضمن اینکه پویاست روی پای خود ایستاده و اعتماد به نفس دارد.

استاندار اصفهان گفت: این استان به آینده به نیکی نگاه می‌کند و با شتاب به سمت جلو گام برمی‌دارد.  قرار نیست مشکلات قطار پیشرفت و توسعه را در اصفهان متوقف کند.

جمالی نژاد اظهار داشت: بدون شک با تلاش مدیران خستگی ناپذیر و همینطور مردم خونگرم این دیار و در عین حال بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌همتای اصفهان می‌توان گام‌های موثری در مسیر پیشرفت استان برداشت که این گام‌ها نویدی از فردای بهتر برای استان می‌دهد.

وی ادامه داد: حرکتی که با تمام توان به نام اصفهان و برای اصفهان آغاز شده با شتاب‌تر و با نشاط‌تر از گذشته به سمت جلو ادامه خواهد داشت.

استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر تمامی طرح‌های عمرانی در سطح استان فعال است و  در ایام دهه فجر سال گذشته با وجود شرایط سخت یک هزار و ۱۵۸ پروژه با بیش از ۵۶ همت در سطح استان اصفهان افتتاح شد.

جمالی نژاد بیان داشت: خوشبختانه در هفته دولت سال جاری هم بیش از یک هزار پروژه در استان اصفهان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این شرایط سخت نباید دست روی دست گذاشت، نگران و مایوس بود بلکه باید با امیدواری هرچه تمام‌تراصفهان را به تراز و جایگاه اصلی خود نزدیک و نزدیک‌تر کرد.

استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به رویداد ملی ایران جان در اصفهان گفت: این رویداد فرصتی بسیار مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و گنجینه‌های پنهان این استان در حوزه‌های مختلف به ویژه گردشگری است.

وی افزود: باورکنید تک تک شهرهای اصفهان موزه بدون سقف و تک تک روستاهای این استان خود یک نقاشی زیباست.

جمالی نژاد ضمن اشاره به این جمله که اصفهان کارگاهی بزرگ برای ایران شناسی است اظهار داشت: وجود بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، ۱۱۴ شهر،یک هزار روستا و بیش از ۲۰۰ گونه صنایع دستی جایگاه ویژه‌ای برای این استان رقم زده است.

وی عنوان کرد: اصفهان در کنار تاریخ و فرهنگ قطب صنایع مادر و پیشگام علم و فناوری در کشور نیز به شمار می‌رود.

استاندار اصفهان گفت: برنامه ایران جان تنها برای معرفی آثارشناخته‌ شده در این استان نیست بلکه میراث پنهان اصفهان از روستا‌های تاریخی و ناشناخته گرفته تا آداب و رسوم، صنایع دستی و بازی‌های بومی را معرفی خواهد کرد.

وی افزود: آثار تاریخی، فرهنگی و همینطور روستای گردشگری کمتر شناخته‌ شده زیادی در این استان وجود دارد که باید به مردم ایران و جهان به درستی معرفی شوند.

برچسب ها: استاندار اصفهان ، گردشگری اصفهان
خبرهای مرتبط
استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
طرح جامع اشتغال کشاورزان در اصفهان اجرا می‌شود/ راه اندازی پرواز مستقیم اصفهان- سن‌ پترزبورگ
استاندار اصفهان:
اقتصاد مقاومتی باید گره‌ای از کار مردم باز کند
سرمست در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد
واکنش وزارت کشور به برخورد عجیب فرماندار گلپايگان با یک خبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
هم‌نشینی اقتصادی در «شب آفتابی» برای معرفی ظرفیت‌های تولید و کسب‌وکار در اصفهان
قطار پیشرفته اصفهان متوقف نمی‌شود