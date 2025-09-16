باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جمال نژاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: اصفهان یک استان ریشهدار و با یک نگاهی رو به آینده است.
وی همچنین اظهار داشت: استان اصفهان این روزها هم پرنشاطتر از گذشته در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت پایدار در حال گام برداشتن است.
استاندار اصفهان گفت: خوشبختانه گام های طنین پیشرفت در اکثر شهرها و روستاهای این استان به وضو قابل مشاهده است.
وی افزود: به لطف خدا امروز پروژههای مختلف عمرانی، زیرساختی، آموزشی، ورزشی،اشتغال، فناوری، گردشگری و غیره به رغم تمامی مشکلات اقتصادی و محدودیتها در سطح استان در حال اجراست.
جمالی نژاد اضافه کرد: همه چیز نشان از اصفهانی دارد که ایستاده است. اصفهان ضمن اینکه پویاست روی پای خود ایستاده و اعتماد به نفس دارد.
استاندار اصفهان گفت: این استان به آینده به نیکی نگاه میکند و با شتاب به سمت جلو گام برمیدارد. قرار نیست مشکلات قطار پیشرفت و توسعه را در اصفهان متوقف کند.
جمالی نژاد اظهار داشت: بدون شک با تلاش مدیران خستگی ناپذیر و همینطور مردم خونگرم این دیار و در عین حال بهرهگیری از ظرفیتهای بیهمتای اصفهان میتوان گامهای موثری در مسیر پیشرفت استان برداشت که این گامها نویدی از فردای بهتر برای استان میدهد.
وی ادامه داد: حرکتی که با تمام توان به نام اصفهان و برای اصفهان آغاز شده با شتابتر و با نشاطتر از گذشته به سمت جلو ادامه خواهد داشت.
استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر تمامی طرحهای عمرانی در سطح استان فعال است و در ایام دهه فجر سال گذشته با وجود شرایط سخت یک هزار و ۱۵۸ پروژه با بیش از ۵۶ همت در سطح استان اصفهان افتتاح شد.
جمالی نژاد بیان داشت: خوشبختانه در هفته دولت سال جاری هم بیش از یک هزار پروژه در استان اصفهان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این شرایط سخت نباید دست روی دست گذاشت، نگران و مایوس بود بلکه باید با امیدواری هرچه تمامتراصفهان را به تراز و جایگاه اصلی خود نزدیک و نزدیکتر کرد.
استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به رویداد ملی ایران جان در اصفهان گفت: این رویداد فرصتی بسیار مهم برای معرفی ظرفیتها و گنجینههای پنهان این استان در حوزههای مختلف به ویژه گردشگری است.
وی افزود: باورکنید تک تک شهرهای اصفهان موزه بدون سقف و تک تک روستاهای این استان خود یک نقاشی زیباست.
جمالی نژاد ضمن اشاره به این جمله که اصفهان کارگاهی بزرگ برای ایران شناسی است اظهار داشت: وجود بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، ۱۱۴ شهر،یک هزار روستا و بیش از ۲۰۰ گونه صنایع دستی جایگاه ویژهای برای این استان رقم زده است.
وی عنوان کرد: اصفهان در کنار تاریخ و فرهنگ قطب صنایع مادر و پیشگام علم و فناوری در کشور نیز به شمار میرود.
استاندار اصفهان گفت: برنامه ایران جان تنها برای معرفی آثارشناخته شده در این استان نیست بلکه میراث پنهان اصفهان از روستاهای تاریخی و ناشناخته گرفته تا آداب و رسوم، صنایع دستی و بازیهای بومی را معرفی خواهد کرد.
وی افزود: آثار تاریخی، فرهنگی و همینطور روستای گردشگری کمتر شناخته شده زیادی در این استان وجود دارد که باید به مردم ایران و جهان به درستی معرفی شوند.