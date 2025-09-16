وزیر راه وشهرسازی از عرضه ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری به چرخه مسکن تا پایان سال در قالب بهبود این بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اجرای طرح مسکن استیجاری گفت: مسکن استیجاری تا پایان سال ۱۰ هزار در چرخه خواهیم اورد و مسکن استیجار بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: طرح مسکن استیجاری به عنوان یکی از مهمترین برنامههای مسکنی در کشور به شمار میرود که این موضوع در شورای عالی مسکن بسیار موثر توجه قرار گرفته است و به طور قطع در این دوره وزارت راه وشهرسازی اقدامات قابل توجهای در این حوزه انجام خواهد داد.
گفتنی است پیش از این طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی از اجرای طرح مسکن استیجاری در بخشهای مختلف و واگذاری تعداد زیادی از این واحدها تا پایان سال در کلان شهرها برای زوجهای جوان خبر داده بود.