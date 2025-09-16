باشگاه خبرنگاران جوان - این برنامه با رویکردی تعاملی و با هدف هم‌افزایی، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان و ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه کسب‌وکار، تلاش دارد تا فضایی متفاوت برای طرح ایده‌ها و تبادل تجربیات فراهم آورد.

شب آفتابی یک شب‌نشینی اقتصادی است که در آن مسائل روز کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی کشور با نگاهی نو و کاربردی بررسی می‌شود.

در این ویژه‌برنامه، روح‌الله میرزا امیری، تولیدکننده و عضو هیئت‌مدیره سپاهان باتری و محمد طالاری، دکترای مدیریت و مشاور حوزه کسب‌وکار، به طرح دیدگاه‌ها و راهکارهایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان اصفهان و کشور می‌پردازند.

هدف این برنامه رادیویی، تقویت تعامل میان مشاوران و فعالان اقتصادی و همچنین معرفی ظرفیت‌های ویژه اصفهان در حوزه تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری است.

اجرای این برنامه را آرزو مددی، اسماعیل علی‌پناه و محمد درخشنده از رادیو اقتصاد به همراه مجید اسدی و علی سامانی‌فر از رادیو اصفهان، بر عهده دارند.

منبع: روابط عمومی رادیو اقتصاد