کمیته برگزاری بازی‌های کشور‌های اسلامی، سیمین رضایی را به عنوان کمک سرداور و سهیلا تقی پور را به عنوان داور مسابقات تنیس روی میز این رقابت‌ها انتخاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته برگزاری بازی‌های کشور‌های اسلامی پس از مشورت با فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) اسامی داوران و ناظران مسابقات تنیس روی میز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری این رقابت ها، سیمین رضایی به عنوان کمک سرداور مسابقات و سهیلا تقی‌پور داور بلوبج پینگ پنگ کشورمان به عنوان داور، نمایندگان ایران در این رویداد می‌باشند.

سرداور مسابقات بازی‌های کشور‌های اسلامی حسن الامری از قطر می‌باشد و داورانی از کشور‌های الجزایر، اردن، بنین، مالدیو، اوگاندا، تونس و مصر در این رقابت‌ها کار قضاوت را عهده دار می‌باشند.

بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۱۷ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ (۸ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر ریاض برگزار می‌شود.

منبع: فدراسیون تنیس روی میز

برچسب ها: بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ، تنیس روی میز
