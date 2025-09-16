باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران افغانستانی فاقد مجوز اقامت، برای بازگشت به کشورشان تنها مجاز به استفاده از اردوگاههای تعیینشده در این استان هستند و عبور مستقیم از گذرگاه مرزی دوغارون ممنوع است.
جعفر سیدآبادی در جریان بازدید از روند خروج مهاجران غیرمجاز از این مرز، گفت: دو اردوگاه حسنآباد در شاندیز و سفیدسنگ در فریمان بهعنوان مراکز ساماندهی و اجرای مراحل قانونی خروج در نظر گرفته شدهاند.
وی تأکید کرد که مسیر قانونی و مطمئن بازگشت، عبور از این اردوگاهها است و این مراکز امکانات لازم را برای تسهیل خروج فراهم کردهاند.
به گفته وی، پس از طی مراحل قانونی، افراد در کوتاهترین زمان ممکن از طریق مرز دوغارون به افغانستان بازگردانده میشوند.
سیدآبادی همچنین افزود که فرآیند بازگشت با رعایت کرامت انسانی انجام میشود.
طبق آمار رسمی، تا تاریخ ۲۴ شهریورماه، بیش از ۹۵۰ هزار مهاجر غیرمجاز افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشتهاند.