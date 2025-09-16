مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد مهاجران افغانستانی فاقد مجوز تنها مجاز به استفاده از اردوگاه‌های تعیین‌شده برای خروج هستند و عبور مستقیم از مرز دوغارون ممنوع می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران افغانستانی فاقد مجوز اقامت، برای بازگشت به کشورشان تنها مجاز به استفاده از اردوگاه‌های تعیین‌شده در این استان هستند و عبور مستقیم از گذرگاه مرزی دوغارون ممنوع است.

جعفر سیدآبادی در جریان بازدید از روند خروج مهاجران غیرمجاز از این مرز، گفت: دو اردوگاه حسن‌آباد در شاندیز و سفیدسنگ در فریمان به‌عنوان مراکز ساماندهی و اجرای مراحل قانونی خروج در نظر گرفته شده‌اند.

وی تأکید کرد که مسیر قانونی و مطمئن بازگشت، عبور از این اردوگاه‌ها است و این مراکز امکانات لازم را برای تسهیل خروج فراهم کرده‌اند.

به گفته وی، پس از طی مراحل قانونی، افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مرز دوغارون به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

سیدآبادی همچنین افزود که فرآیند بازگشت با رعایت کرامت انسانی انجام می‌شود.

طبق آمار رسمی، تا تاریخ ۲۴ شهریورماه، بیش از ۹۵۰ هزار مهاجر غیرمجاز افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشته‌اند.

برچسب ها: بازگشت اتباع غیر مجاز ، اتباع افغانستانی
خبرهای مرتبط
تأکید طالبان بر بازگشت منظم مهاجران افغانستانی به وطنشان
ارائه خدمات آبرسانی و بهداشتی به اتباع افغانستانی در سیستان و بلوچستان
بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اردوگاه اتباع مهاجرین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارتش رژیم اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد
آمریکا بار دیگر یک قایق ونزوئلایی را هدف قرار داد؛ سه ونزوئلایی کشته شدند
شنیده شدن صدای انفجار‌های شدید در پایتخت سوریه
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اسپانیا قرارداد بزرگ تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد
آلمان و اسرائیل؛ میراث تاریک گذشته و شراکت خونین امروز
حماس: سخنان ترامپ درباره حمله اسرائیل به غزه، استاندارد دوگانه سیاست خارجی آمریکا است
۵ نظامی پاکستان بر اثر انفجار بمب کشته شدند
ترامپ: نتانیاهو پیش از حمله اسرائیل به قطر اطلاع نداد
شویگو وارد بغداد شد
آخرین اخبار
شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ از نیویورک تایمز به بهانه افترا
مرز خراسان جنوبی، موتور محرک توسعه اقتصادی شرق کشور
لوکزامبورگ هم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
اعتراض خانواده‌های اسرای اسرائیلی همزمان با آغاز تهاجم زمینی به غزه
دولت ترامپ قوانین صادرات پهپاد را تسهیل کرد
ترامپ: نتانیاهو پیش از حمله اسرائیل به قطر اطلاع نداد
شویگو وارد بغداد شد
روبیو هشدار داد: فرصت برای توافق غزه «بسیار کوتاه» است
آلمان و اسرائیل؛ میراث تاریک گذشته و شراکت خونین امروز
۵ نظامی پاکستان بر اثر انفجار بمب کشته شدند
شنیده شدن صدای انفجار‌های شدید در پایتخت سوریه
آمریکا بار دیگر یک قایق ونزوئلایی را هدف قرار داد؛ سه ونزوئلایی کشته شدند
حماس: سخنان ترامپ درباره حمله اسرائیل به غزه، استاندارد دوگانه سیاست خارجی آمریکا است
ارتش رژیم اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اسپانیا قرارداد بزرگ تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد
بلغارستان مالک روسی کشتی مرتبط با انفجار بندر بیروت را بازداشت کرد
مادورو: آمریکا با تهدید به جایی نخواهد رسید
نشریه اکسیوس: نتانیاهو پیش از بمباران قطر، ترامپ را مطلع کرده بود
دیپلماسی تهاجمی پاکستان: از تعلیق عضویت تا تشکیل نیروی ویژه ضد اسرائیل
ادعای نتانیاهو: قطر و چین در تلاش برای «محاصره» اسرائیل هستند
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
شورای همکاری خلیج فارس خواستار فعال‌سازی مکانیزم دفاع مشترک شد
ادعاهای تکراری مقام نظامی اسرائیل علیه ایران برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه
آلبانیزه: اسرائیل در پی غیرقابل سکونت کردن شهر غزه است
هنرپیشه آمریکایی هنگام دریافت جایزه اِمی فریاد «آزادی فلسطین» سر داد
فراخوان جهانی ۸۴ سازمان بشردوستانه برای تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی
لبنان شرط صلح با اسرائیل را پذیرش ابتکار صلح عربی دانست
محمود عباس خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه اسرائیل شد