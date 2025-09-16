عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، گفت: شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها باید در زمینه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های استان نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سهراب شرفی در نشست کمیته‌ رصد و پایش نمایشگاه اکسپو که با حضور روسای کمیته‌های تخصصی این نمایشگاه برگزار شد، اظهار کرد: سال‌ها اقتصاد کشور گرفتار شعارزدگی، آمارزدگی و سیاست‌زدگی بوده است اما امروز خوشبختانه شاهد گام برداشتن به سوی اقدامات عملی و اجرایی هستیم.

 او گفت: کمیته‌های مختلف بخش خصوصی در استان یکی پس از دیگری اعلام آمادگی کرده‌اند و این نوید یک تحول مثبت را می‌دهد، با این حال هنوز از سوی برخی فرمانداران و شهرداری‌ها گزارشی درخصوص تخصیص بیلبوردها و امکانات تبلیغاتی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریافت نکرده‌ایم.

شرفی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که ورود به حوزه مسکن و ساخت‌وساز، نقطه آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و هرگونه کوتاهی در این حوزه می‌تواند بر تصویر کلی استان تأثیر منفی بگذارد. 

او خواستار آن شد که شهرداری‌ها با اختصاص اتوبوس‌ها و فضاهای تبلیغاتی شهری، در این مسیر همراهی کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بخش خصوصی آماده همکاری همه جانبه در این عرصه است، گفت: امروز شاهد تغییر فضای اقتصادی و افزایش اشتیاق فعالان بخش خصوصی هستیم؛ به طوری که نشست‌های متعدد در موضوعات مختلف حوزه تجارت بین الملل و حضور با کیفیت فعالان این عرصه در این نمایشگاه با حضور فعالان اقتصادی و مدیران برگزار شده است.

شرفی اضافه کرد: نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان فارس می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه استان، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیز باشد. این حرکت الگویی برای دیگر استان‌ها خواهد شد و ثمره آن در معیشت مردم نمایان می‌شود.

 او در پایان تأکید کرد: لازم است شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به طور جدی وارد میدان شوند تا این حرکت ملی به نتیجه مطلوب برسد، چرا که آبروی استان و حیثیت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به یکدیگر پیوند خورده است.

منبع: روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس 

برچسب ها: نمایشگاه اکسپو ، استان فارس ، الگوسازی ، توسعه اقتصادی کشور
خبرهای مرتبط
تاسیس بانک مشترک بین ایران و سوریه
پتانسیل‌های فارس در معرض دید جهانی
توافق ایران و سوریه برای توسعه‌ روابط اقتصادی و زیربنایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مسائل اشتغال و تعاون، محور توسعه شهرستان کازرون است
پرونده تخلفات مدرسه مهر تابان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد
کشف بیش از ۱۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شیراز و زرقان
آلودگی صوتی و حرکات نمایشی در بلوار دانشگاه داراب؛ موتورسنگین مزاحم توقیف شد
کشف ۲۸۸ کیلوگرم تریاک در نی ریز
کشف ۳۰۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز در مرودشت
تورم و گرانی؛ فشار اقتصادی طراحی‌شده علیه مردم
توقیف خودرو حامل کاپوچینو و نسکافه؛ خواب از سر راننده پرید
انقلاب اسلامی، ثمره هزار سال مجاهدت روحانیت در ترویج محبت اهل بیت (ع)
کشف ۲۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در بوانات
پرداخت ۳۶۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در فارس
کاهش تصادفات فوتی در شیراز
بزرگترین پرورشگاه کشور در شهر صدرا تا ۳ سال آینده افتتاح می‌شود
همسرکُشی و دفن او زیر خاک در اطراف شیراز
افتتاح بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز