رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس می‌گوید با گران کردن برق نمی‌توان مشکلات را جبران کرد و ضرر کارگاه‌های تولیدی از قطعی برق را چند ماه بعد خواهیم دید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر نفت در حوزه انرژی و بهینه‌سازی سوخت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناترازی برق گفت: یکسری از سیاست‌های ما در حوزه انرژی که یکی از محورهای اصلی آن برق است به اعتقاد من به‌عنوان کارشناس این حوزه، اشتباه است.

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  در بحث برق، با گران کردن آن نمی‌توان مشکلات موجود در حوزه انرژی را جبران کرد. زمانی می‌توان موضوع برق را به صورت اقتصادی حل کرد که هم هزینه‌ها و هم ابعاد مختلف دیگر آن به‌طور هم‌زمان در نظر گرفته شوند. اگر صرفاً فشار اقتصادی به تولید یا رفاه مردم وارد شود، مسئله حل نخواهد شد.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس اظهار کرد: برای بررسی اقتصادی بودن انرژی باید جلوی انرژی‌های از دست‌رفته را بگیریم و به‌دنبال بهینه‌سازی باشیم. زمانی که ما چند برابر چه در تولید برق در نیروگاه‌ها، چه در مصرف برق و چه در انتقال برق نتوانستیم اقتصاد برق را تأمین کنیم، طبیعی است که انتقال فشار اقتصادی به تولیدکننده نتایج مطلوبی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، هم از نظر اشتغال متضرر خواهیم شد، هم در زیرساخت‌ آسیب و هم در توسعه ضرر می‌بینیم و هم نتیجه‌ مطلوبی در درازمدت نخواهیم دید و مجبوریم همین فرمول را در سال‌های آینده دوباره پیاده کنیم.

مشاور وزیر نفت در حوزه انرژی و بهینه‌سازی سوخت تصریح کرد: زمانی می‌توان خروجی خوبی از یک قانون داشت که آن قانون به صورت کامل و یکپارچه اجرا شود؛ نه اینکه گزینشی، نقطه‌ای و یا جزیره‌ای اجرا شود. در شرایط فعلی، لازم است در این حوزه تجدیدنظر صورت گیرد.

رحیمی مظفری مطرح کرد: ضرری که کارگاه‌های تولیدی از قطعی برق می‌کنند را چند ماه بعد خواهیم دید. ما علاوه براینکه تاکید داریم در بحث انرژی و قیمت‌گذاری‌ها اتفاقاتی بیفتد بر بحث حمایت‌ها، بهینه‌سازی‌ها و کمک‌های دیگر هم تاکید داریم.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس بیان کرد: زمانی که سیاست‌ها فقط در جهت منافع دولت اعمال می‌شوند و در بخش‌هایی که به نفع صنعت و تولیدکننده است نمی‌توانند سیاست‌ها را اعمال کنند، طبیعتاً تولیدکننده متضرر خواهد شد و این در کوتاه‌مدت شاید درآمد دولت را افزایش دهد، اما در درازمدت موجب کاهش درآمدهای دولت در همه ابعاد خواهد شد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: ناترازی برق ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
رحیمی مظفری در نشست خبری:
تهیه نرم‌افزاری برای درج کلیه سوابق نمایندگان مجلس/ افراد متخصص را به دولت معرفی می‌کنیم
رحیمی مظفری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
حملات رژیم‌ صهیونیستی به تاسیسات نفتی ایران بسیار ناچیز است/ آتش‌ تجاوز به منابع ما دامن بسیاری از کشورها را می‌گیرد
استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ شهریور
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ شهریور
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست