باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر نفت در حوزه انرژی و بهینهسازی سوخت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناترازی برق گفت: یکسری از سیاستهای ما در حوزه انرژی که یکی از محورهای اصلی آن برق است به اعتقاد من بهعنوان کارشناس این حوزه، اشتباه است.
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث برق، با گران کردن آن نمیتوان مشکلات موجود در حوزه انرژی را جبران کرد. زمانی میتوان موضوع برق را به صورت اقتصادی حل کرد که هم هزینهها و هم ابعاد مختلف دیگر آن بهطور همزمان در نظر گرفته شوند. اگر صرفاً فشار اقتصادی به تولید یا رفاه مردم وارد شود، مسئله حل نخواهد شد.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس اظهار کرد: برای بررسی اقتصادی بودن انرژی باید جلوی انرژیهای از دسترفته را بگیریم و بهدنبال بهینهسازی باشیم. زمانی که ما چند برابر چه در تولید برق در نیروگاهها، چه در مصرف برق و چه در انتقال برق نتوانستیم اقتصاد برق را تأمین کنیم، طبیعی است که انتقال فشار اقتصادی به تولیدکننده نتایج مطلوبی نخواهد داشت. در چنین شرایطی، هم از نظر اشتغال متضرر خواهیم شد، هم در زیرساخت آسیب و هم در توسعه ضرر میبینیم و هم نتیجه مطلوبی در درازمدت نخواهیم دید و مجبوریم همین فرمول را در سالهای آینده دوباره پیاده کنیم.
مشاور وزیر نفت در حوزه انرژی و بهینهسازی سوخت تصریح کرد: زمانی میتوان خروجی خوبی از یک قانون داشت که آن قانون به صورت کامل و یکپارچه اجرا شود؛ نه اینکه گزینشی، نقطهای و یا جزیرهای اجرا شود. در شرایط فعلی، لازم است در این حوزه تجدیدنظر صورت گیرد.
رحیمی مظفری مطرح کرد: ضرری که کارگاههای تولیدی از قطعی برق میکنند را چند ماه بعد خواهیم دید. ما علاوه براینکه تاکید داریم در بحث انرژی و قیمتگذاریها اتفاقاتی بیفتد بر بحث حمایتها، بهینهسازیها و کمکهای دیگر هم تاکید داریم.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس بیان کرد: زمانی که سیاستها فقط در جهت منافع دولت اعمال میشوند و در بخشهایی که به نفع صنعت و تولیدکننده است نمیتوانند سیاستها را اعمال کنند، طبیعتاً تولیدکننده متضرر خواهد شد و این در کوتاهمدت شاید درآمد دولت را افزایش دهد، اما در درازمدت موجب کاهش درآمدهای دولت در همه ابعاد خواهد شد.