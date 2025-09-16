رئیس پلیس آگاهی پایتخت، از موفقیت کارآگاهان پلیس در نجات گروگان‌های هندی از چنگ باند آدم‌ربایی در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی پایتخت، از موفقیت کارآگاهان پلیس در نجات گروگان‌های هندی از چنگ باند آدم‌ربایی در تهران خبر داد. سردار علی ولیپور گودرزی در این خصوص اظهار کرد: یازدهم اردیبهشت‌ماه امسال، یک فقره آدم‌ربایی اتباع هندی به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارش داده شد که به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات تخصصی آغاز شد.

وی افزود: اقدامات اطلاعاتی حکایت از آن داشت، سه تبعه هندوستانی در کشور خود با یک صفحه اینستاگرامی تحت عنوان دریافت ویزای کشور استرالیا آشنا ارتباط گرفتند و با گردانندگان آن (اتباع خارجی) در تهران قرار ملاقات گذاشتند اما پس از اینکه با هواپیما به تهران آمدند ناپدید شدند.

سردار گودرزی گفت: این در حالی بود که چند روز پس از این ماجرا چند آدم‌ربا با خانواده اتباع هندی تماس گرفتند و درخواست یک میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: تیم جنایی در نخستین‌گام با اقدامات گسترده اطلاعاتی، هویت آدم‌ربایان اتباع  (غیرایرانی) را شناسایی کردند و در ادامه به سراغ رصد‌های اطلاعاتی رفتند و مخفیگاه دقیق متهمان را در ورامین شناسایی و پس از کسب مجوزهای لازم قضایی بی‌درنگ راهی محل موردنظر شدند.

وی تصریح کرد: با تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، چهار تن از متهمان در یک عملیات ضربتی دستگیر و سه تبعه هندوستانی آزاد شدند؛ همچنین در بررسی های دیگر مشخص شد که چند تبعه دیگر از کشورهای مختلف نیز در آن محل به گروگان گرفته شده اند که آن‌ها نیز به همین روش گرفتار گروگانگیران بودند که آنها نیز حسب دستور قضایی پس از رهایی به سفارتخانه های مرتبط کشورشان تحویل شدند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و سیرمراحل قانونی در دادسرای جنایی ادامه دارد.

