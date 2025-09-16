آمریکا فروش احتمالی جنگنده اف-۱۶ به پرو به ارزش ۳.۴۲ میلیارد دلار را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس همکاری امنیت دفاعی ایالات متحده (DSCA) اعلام کرد که وزارت امور خارجه فروش احتمالی جنگنده‌های اف-۱۶ به پرو با قیمت ۳.۴۲ میلیارد دلار را تأیید کرده است.

این فروش شامل هواپیما و «عناصر مرتبط با پشتیبانی لجستیکی و برنامه‌ای» خواهد بود و پیمانکاران اصلی، لاکهید مارتین، جنرال الکتریک ایروسپیس (GE Aerospace) و شرکت آرتی ایکس (RTX) هستند.

این بیانیه افزود: «فروش پیشنهادی، توانایی نیروی هوایی پرو را برای کنترل حریم هوایی حاکمیتی خود، دفاع از مرز‌های قلمرویی خود و انجام عملیات حمله هوایی-زمینی دقیق در پشتیبانی از نیرو‌های زمینی در عملیات مبارزه با مواد مخدر و تروریسم افزایش خواهد داد. این فروش همچنین همکاری نظامی پرو با ایالات متحده را بر پایه‌ای بلندمدت و پایدار افزایش خواهد داد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: کشور پرو ، جنگنده آمریکایی ، اف 16
۴ سال زندان برای جاسوسی در وزارت خارجه آمریکا
به گزارش بی‌بی‌سی؛
ترامپ حفاظت‌ها برای ۵۳۰,۰۰۰ مهاجر را لغو می‌کند
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه