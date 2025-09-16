باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نتیجه گرفت که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و مقامات ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، این اعمال را تحریک کرده‌اند.

این کمیسیون با استناد به نمونه‌هایی از ابعاد کشتارها، ممنوعیت‌های ارسال کمک‌ها، جابجایی اجباری و تخریب یک کلینیک ناباروری، یافته های خود درباره نسل‌کشی در غزه را تأیید می‌کند و به صدا‌های گروه‌های حقوق بشری و دیگرانی که به همین نتیجه رسیده‌اند، می‌پیوندد.

ناوی پیلای، رئیس کمیسیون تحقیق سرزمین‌های فلسطینی اشغالی و قاضی سابق دادگاه بین‌المللی کیفری، گفت: «نسل‌کشی در غزه در حال وقوع است. مسئولیت این جنایات هولناک بر عهده مقامات اسرائیلی در بالاترین رده‌ها است که تقریباً دو سال است یک کارزار نسل‌کشی را با قصد خاص نابودی گروه فلسطینی در غزه طراحی و هدایت کرده‌اند.»

اسرائیل از همکاری با این کمیسیون خودداری کرده است. مأموریت دیپلماتیک اسرائیل در ژنو، این کمیسیون را به داشتن یک دستورکار سیاسی علیه اسرائیل متهم می‌کند.

تحلیل حقوقی ۷۲ صفحه‌ای این کمیسیون، محکم‌ترین یافته سازمان ملل تا به امروز است، اما این نهاد مستقل است و به طور رسمی به نمایندگی از سازمان ملل صحبت نمی‌کند. سازمان ملل هنوز از اصطلاح نسل‌کشی استفاده نکرده است، اما تحت فشار فزاینده‌ای برای انجام این کار قرار دارد.

اسرائیل در حال حاضر در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه به اتهام نسل‌کشی مورد پیگرد قرار دارد. این رژیم چنین اتهاماتی را رد می‌کند و به حق خود برای دفاع از خود استناد می‌کند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، جنگ در غزه بیش از ۶۴۰۰۰ نفر را کشته است، در حالی که یک ناظر جهانی گرسنگی می‌گوید بخشی از مردم آن از قحطی رنج می‌برند.

کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، نسل‌کشی را به عنوان جنایاتی تعریف می‌کند که «با قصد نابودی، کامل یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان چنین» ارتکاب یافته است. برای احراز نسل‌کشی، حداقل یکی از پنج عمل باید رخ داده باشد.

کمیسیون سازمان ملل دریافت که اسرائیل چهار مورد از آنها را مرتکب شده است: کشتن؛ وارد کردن آسیب جدی بدنی یا روانی؛ تحمیل عمدی شرایط زندگی محاسبه شده برای نابودی کامل یا جزئی فلسطینیان؛ و اعمال اقداماتی با هدف جلوگیری از تولدها.

این کمیسیون به عنوان شاهد، مصاحبه‌های با قربانیان، شاهدان، پزشکان، اسناد تأییدشده منبع باز و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای جمع‌آوری شده از آغاز جنگ را ذکر کرد.

این کمیسیون همچنین نتیجه گرفت که اظهارات نتانیاهو و دیگر مقامات، «شواهد مستقیمی از قصد نسل‌کشی» هستند.

این گزارش به نامه‌ای که او در نوامبر ۲۰۲۳ به سربازان اسرائیلی نوشت اشاره می‌کند که در آن عملیات غزه را با آنچه کمیسیون آن را «جنگ مقدس نابودی کامل» در کتاب مقدس عبری توصیف می‌کند، مقایسه کرده است.

این گزارش همچنین اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را نام می‌برد.

پیلای از آفریقای جنوبی، که قبلاً ریاست یک دادگاه سازمان ملل برای روآندا را بر عهده داشت که در آن بیش از ۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۴ کشته شدند، گفت که این موقعیت‌ها قابل مقایسه هستند.

او گفت: «وقتی به حقایق نسل‌کشی روآندا نگاه می‌کنم، بسیار بسیار شبیه به این است. شما قربانیان خود را غیرانسانی جلوه می‌دهید. آنها حیوان هستند و بنابراین، بدون وجدان، می‌توانید آنها را بکشید.»

در حالی که دادگاه بین‌المللی دادگستری در دستور اقدامات اضطراری خود در سال ۲۰۲۴ به دیگر اظهارات اسرائیل در مورد غزه و فلسطینیان اشاره کرد، اما نامی از نتانیاهو نبرد.

پیلای که در نوامبر بازنشسته می‌شود، گفت: «امیدوارم در نتیجه گزارش ما، ذهنیت کشور‌ها نیز گشوده شود.»

