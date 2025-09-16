مدیرکل راهداری فارس گفت: برای اولین بار در مراسم اربعین امسال ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان ایمن‌سازی شد که منجر به عدم وقوع حادثه ترافیکی در ایام اربعین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیری همایش تجلیل از خادمان حمل و نقل اربعین حسینی از جابجایی بالغ بر ۱۵۰ هزار زائر اربعین از مرز شلمچه توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار مراسم اربعین در استان فارس برگزار شد و با تلاش خادمین در شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و دستگاه‌های مرتبط، خدمات گسترده‌ای به زائران ارائه شد.

او افزود: در کنار زائران مرز شلمچه، حدود ۱۵ هزار نفر نیز برای زیارت مشهدالرضا در دهه پایانی سفر‌ها جابجا شدند. در مجموع، بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در این ایام به زائران خدمات‌رسانی کردند و استان فارس در سطح کشور جزو استان‌های برتر در حوزه حمل‌ونقل زائران شناخته شد.

امیری با اشاره به نقش حمایتی استان فارس در پوشش استان‌های همجوار گفت: استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز تحت پوشش خدمات حمل‌ونقل استان فارس قرار گرفتند. همچنین در مرز استان خوزستان، استان فارس نقش فعالی ایفا کرد.

او با اشاره به اقدامات زیرساختی اظهار داشت: از ماه‌ها قبل، بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان فارس ایمن‌سازی شد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود. خوشبختانه در بازه یک‌ماهه ایام اربعین، هیچ حادثه ترافیکی جدی گزارش نشد و این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما بود.

مدیرکل راهداری فارس همچنین از تجهیز ۲۰ مجتمع خدمات رفاهی در مسیر‌های پرتردد خبر داد و گفت: با همکاری استانداری فارس، موکب‌های سیار نیز در ورودی استان از سمت شهرستان نی‌ریز و خروجی از سمت شهرستان استقرار یافتند تا پذیرای زائران باشند.

امیری به موج پایانی سفر‌های تابستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، گشت‌های راهداری به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و مجتمع‌های خدماتی موظف به ارائه بهترین خدمات به مسافران هستند. ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز به صورت پیش‌فروش و حضوری در پایانه‌های شهر شیراز و سایر شهرستان‌ها آماده خدمت‌رسانی است.

 
برچسب ها: راهداری فارس ، ایمن سازی ، اربعین ، راه‌های فارس ، حمل و نقل عمومی
خبرهای مرتبط
مطالبات رانندگان باری محقق می‌شود
طرح ویژه جابجایی زائرین رضوی در استان فارس آغاز شد
سازمان راهداری در کنار رانندگان خواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعرفه‌های نامتناسب و فشار‌های سلیقه‌ای همکاران را به مهاجرت سوق می‌دهد
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
فرار از حبس با جعل گواهی فوت/ پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو
برخورد قاطع با سد معبر و مشاغل مزاحم/توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز
تولید بیش از ۳۹۸ هزار نهال در شهرستان کازرون
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
تمرکززدایی از منابع، نشانه بلوغ توسعه‌ای کشور است
پایان اختلافات کهنه؛ شهرداری و شرکت عمران صدرا در مسیر تعامل با حل گره‌های قانونی
عشایر در خط‌مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند
سهم استان فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد
آخرین اخبار
۲ کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در محور کوار - آباده
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
تمرکززدایی از منابع، نشانه بلوغ توسعه‌ای کشور است
پایان اختلافات کهنه؛ شهرداری و شرکت عمران صدرا در مسیر تعامل با حل گره‌های قانونی
سهم استان فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
تعرفه‌های نامتناسب و فشار‌های سلیقه‌ای همکاران را به مهاجرت سوق می‌دهد
عشایر در خط‌مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند
فرار از حبس با جعل گواهی فوت/ پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو
برخورد قاطع با سد معبر و مشاغل مزاحم/توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز
تولید بیش از ۳۹۸ هزار نهال در شهرستان کازرون
تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شد
ایمن‌سازی ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان فارس
نمایشگاه اکسپو فارس آماده الگوسازی برای توسعه اقتصادی کشور است