باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیری همایش تجلیل از خادمان حمل و نقل اربعین حسینی از جابجایی بالغ بر ۱۵۰ هزار زائر اربعین از مرز شلمچه توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار مراسم اربعین در استان فارس برگزار شد و با تلاش خادمین در شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و دستگاه‌های مرتبط، خدمات گسترده‌ای به زائران ارائه شد.

او افزود: در کنار زائران مرز شلمچه، حدود ۱۵ هزار نفر نیز برای زیارت مشهدالرضا در دهه پایانی سفر‌ها جابجا شدند. در مجموع، بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در این ایام به زائران خدمات‌رسانی کردند و استان فارس در سطح کشور جزو استان‌های برتر در حوزه حمل‌ونقل زائران شناخته شد.

امیری با اشاره به نقش حمایتی استان فارس در پوشش استان‌های همجوار گفت: استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز تحت پوشش خدمات حمل‌ونقل استان فارس قرار گرفتند. همچنین در مرز استان خوزستان، استان فارس نقش فعالی ایفا کرد.

او با اشاره به اقدامات زیرساختی اظهار داشت: از ماه‌ها قبل، بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان فارس ایمن‌سازی شد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود. خوشبختانه در بازه یک‌ماهه ایام اربعین، هیچ حادثه ترافیکی جدی گزارش نشد و این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما بود.

مدیرکل راهداری فارس همچنین از تجهیز ۲۰ مجتمع خدمات رفاهی در مسیر‌های پرتردد خبر داد و گفت: با همکاری استانداری فارس، موکب‌های سیار نیز در ورودی استان از سمت شهرستان نی‌ریز و خروجی از سمت شهرستان استقرار یافتند تا پذیرای زائران باشند.

امیری به موج پایانی سفر‌های تابستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، گشت‌های راهداری به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و مجتمع‌های خدماتی موظف به ارائه بهترین خدمات به مسافران هستند. ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز به صورت پیش‌فروش و حضوری در پایانه‌های شهر شیراز و سایر شهرستان‌ها آماده خدمت‌رسانی است.