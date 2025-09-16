باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید یوسف‌پورصبح امروز در نشستی با حضور خبرنگاران، اعلام کرد که پروژه احیای گورخر ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار پس از چند سال تلاش مستمر، به نقطه‌ای قابل اتکا رسیده و جمعیت این گونه ارزشمند به 50 رأس افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: طرح بازگرداندن گور ایرانی به زیستگاه طبیعی خود از سال 1397 آغاز شد و در نخستین مرحله، 9 رأس گورخر به منطقه منتقل شدند که این اقدام سرآغاز روند احیای این گونه در حال انقراض بود.

یوسف‌پور افزود: در سال جاری، تولد هشت کره جدید نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن شرایط زیستی و زیرساخت‌های فراهم‌شده برای ادامه حیات این گونه در پارک ملی کویر گرمسار است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط پایدار زیست‌محیطی، تقویت زیرساخت‌ها و مراقبت‌های مستمر از گور ایرانی، نقش مؤثری در تثبیت جمعیت این گونه داشته و اکنون می‌توان از آن به عنوان یک جمعیت پایدار یاد کرد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان عنوان کرد: به مناسبت این دستاورد مهم، برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن احیای گور ایرانی در روز هشتم آبان، همزمان با روز محیط‌بان، در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این مراسم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت موفقیت احیای گور ایرانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان نیز قدردانی شود.

یوسف‌پور تأکید کرد: اجرای برنامه‌های فاخر در روز محیط‌بان، فرصتی برای تجلیل از نیروهای خدوم محیط‌بانی خواهد بود که نقش کلیدی در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر ایفا کرده‌اند.

وی بیان کرد: احیای گور ایرانی نه‌تنها یک دستاورد زیست‌محیطی بلکه نمادی از هم‌افزایی و تلاش جمعی برای حفظ تنوع زیستی کشور است که باید به‌درستی به مردم معرفی شود.

تسنیم