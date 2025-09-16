مدیرکل محیط زیست سمنان با اشاره به موفقیت طرح احیای گور ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار گفت: این گونه پس از سال‌ها انقراض آماده جشن احیا در روز محیط‌بان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید یوسف‌پورصبح امروز در نشستی با حضور خبرنگاران، اعلام کرد که پروژه احیای گورخر ایرانی در پارک ملی کویر گرمسار پس از چند سال تلاش مستمر، به نقطه‌ای قابل اتکا رسیده و جمعیت این گونه ارزشمند به 50 رأس افزایش یافته است.  

وی اظهار داشت: طرح بازگرداندن گور ایرانی به زیستگاه طبیعی خود از سال 1397 آغاز شد و در نخستین مرحله، 9 رأس گورخر به منطقه منتقل شدند که این اقدام سرآغاز روند احیای این گونه در حال انقراض بود.  

یوسف‌پور افزود: در سال جاری، تولد هشت کره جدید نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن شرایط زیستی و زیرساخت‌های فراهم‌شده برای ادامه حیات این گونه در پارک ملی کویر گرمسار است.  

وی خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط پایدار زیست‌محیطی، تقویت زیرساخت‌ها و مراقبت‌های مستمر از گور ایرانی، نقش مؤثری در تثبیت جمعیت این گونه داشته و اکنون می‌توان از آن به عنوان یک جمعیت پایدار یاد کرد.  

مدیرکل محیط زیست استان سمنان عنوان کرد: به مناسبت این دستاورد مهم، برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن احیای گور ایرانی در روز هشتم آبان، همزمان با روز محیط‌بان، در دستور کار قرار گرفته است.  

وی تصریح کرد: این مراسم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برگزار خواهد شد تا ضمن گرامیداشت موفقیت احیای گور ایرانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان نیز قدردانی شود.  

یوسف‌پور تأکید کرد: اجرای برنامه‌های فاخر در روز محیط‌بان، فرصتی برای تجلیل از نیروهای خدوم محیط‌بانی خواهد بود که نقش کلیدی در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر ایفا کرده‌اند.  

وی بیان کرد: احیای گور ایرانی نه‌تنها یک دستاورد زیست‌محیطی بلکه نمادی از هم‌افزایی و تلاش جمعی برای حفظ تنوع زیستی کشور است که باید به‌درستی به مردم معرفی شود.  

تسنیم

برچسب ها: محیط زیست ، گور خر
Iran (Islamic Republic of)
بهروززارع
۱۵:۱۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
روستای گورگیر،کجاست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۴:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
بجای احیای گور خراتان به فکر احیای دریاچه ارومیه باشین که جان میلیون ها نفر یعنی انسان در خطر هست نگذارید گور انسان تولید بشه
۱۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
طبیعت همه‌اش مهمه
Iran (Islamic Republic of)
طاهره
۱۳:۲۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آقای یوسف پور این افتخارات نتیجه زحمات محیط بانان می‌باشد حقوقشان کفاف این تورم افسارگسیخته روندارد،لطفا دراین موردهم توضیح دهید.بقای نسل حیوانات مدنظر،،منوط به رضایت نسبی محیط بانان می‌باشد.
یاعلی
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۲۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
گور ایرانی دقیقا همین شکلی است و من در دوران نوجوانی در منطقه بهرام گور بین نی ریز و سیرجان چند راس از آنها را دیدم. بسیار بزرگ و قوی هیکل هست.بزرگتر آنها اندازه اسب ولی تو پر وچاق بود .
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۹:۰۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
درود دوست عزیز منطقه بهرام گور (پارک ملی قطرویه ) واقع در شهر قطرویه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
متأسفانه قبلاً هم چندین بار جشن خودکفایی گندم گرفتیم، ولی هنوز بزرگترین واردات غذایی ما گندمه

این جشن احیای گورخر هم مثل همون جشن خودکفایی گندمه؛ زیاد جدی نگیرید!
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این گورش کجاست همش ک خره
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خیلی هم خر نیست! گورخر ایرانی همینه. گورخر خاجی راه‌راهه.
France
مولا
۰۹:۳۰ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اگر حرام گوشت نبود الان تصویرشم نداشتی
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این کجایش گورخر است این. خر ه
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Amir
۰۰:۳۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
درودبرفرزندان افتخارآفرین وطن که باعشق به ایران احیاگراین سرزمین کهن هستند
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۳:۵۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ماهیانه ۲ میلیون باید به مادرش بدید
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خسته نباشید
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصوردهقانی
۲۱:۵۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
گور یعنی همان نوع راه راه پلنگی این نوع از گور شکل الاغ است شاید ان نوع راه راه با اب وهوای ایران سازگاری ندارد ‌که نیست ولی بهر حال موجودات طبیعت همگی زیبا ونشاط اورند من از کلیه محیط بانان ایران تشکر وقدردانی میکنم واز مسولان تقاضا دارم که درجهت رفع مشکلات محیط بانان زحمت کش وسخت کوش تلاش کنند
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آریا
۱۰:۲۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دوست عزیز گورخر ایرانی با گورخر آفریقای فرق داره...
بر اساس محیطی که در اون قرن ها زندگی کردن رنگ پوستشون شبیه رنگ خاک و کویرهای ایرانه!
به این مدل میگن گورخر ایرانی...
بهرام گور شکارچی همین مدل گورخر بوده!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
گورخر ایرانی همینه. راه راه نیست. مثل جاده خاکیه! آقای آریا درست گفتن.
Iran (Islamic Republic of)
حبیب االه
۲۰:۵۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بازخوب شدیه کارمثبتی ازبچه های محیط زیست دیدیم اگرزیزماشین یا پلنگان نخورند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
چه خوب
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خسته نباشید اوایلش پنج تا گور بردن بعد دوسال فهمیدن همگی ماده هستن و واسه همین تولید مثل نمیکنن بازم خدارو شکر زود فهمیدن وگرنه همین پنجاه راس رو هم نداشتیم
۲
۹
پاسخ دادن
