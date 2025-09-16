باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قطر را «یک متحد بسیار خوب» خواند و گفت که اسرائیل پس از حمله به دوحه در هفته گذشته که با انتقادات گسترده مواجه شد، دیگر به این کشور حوزه خلیج فارس حمله نخواهد کرد.

با این حال، ترامپ در یک جمله ناتمام اشاره کرد در حالی که اسرائیل ممکن است قطر را هدف قرار ندهد، اما به تهاجم خود به غزه یا حماس ادامه خواهد داد.

او گفت: «او به قطر حمله نخواهد کرد، اما به دنبال... خواهد رفت» و سپس قبل از توضیح درباره ادعای استفاده حماس از اسرا به عنوان سپر انسانی، به موضوع دیگری پرداخت.

ترامپ با استناد به مقاله روزنامه‌ای که یک ساعت قبل از بیان این اظهارات به خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید خوانده بود، ادعا کرد که حماس گفته است قصد دارد ۲۰ اسیر باقی‌مانده در غزه را به عنوان «سپر انسانی» استفاده کند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «آن‌ها قصد دارند آنها را از تونل‌های تاریک بالا بیاورند؛ و آنها را در خط آتش قرار خواهند داد.»

منبع: العربیه انگلیسی