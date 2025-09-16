باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، اقداماتی در جهت حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار در حال انجام است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: یکی از این اقدامات، نذر لوازمالتحریر است که با هدف تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان، به ویژه در مناطق محروم و روستایی، آغاز شده است. این برنامه نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه یک حرکت فرهنگی ارزشمند است که میتواند روایت دفاع مقدس و تلاشهای شهدای هستهای کشور را به دل خانوادهها و جامعه منتقل کند.
وزیر آموزش پرورش ادامه داد: آمادهسازی بیش از یک میلیون بسته لوازمالتحریر با همکاری خیرین و مشارکتهای مردمی صورت گرفته است.
کاظمی درباره نحوه شناسایی دانش آموزان نیازمند توضیح داد: شناسایی دانشآموزان نیازمند از طریق قرارگاه عدالت آموزشی انجام میشود و اولویتبندی در مناطق محروم، روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش در خصوص معلمان خرید خدمات، گفت: این افراد به صورت حقالتدریس سازماندهی خواهند شد و امیدواریم بسیاری از آنها در آزمون استخدامی اخیر موفق به تبدیل وضعیت شوند. همچنین پیگیریها برای تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین ادامه دارد.
کاظمی در پاسخ به نگرانیها درباره قطعی برق و تأثیر آن بر فعالیت مدارس، گفت که هیچ آسیبی به برگزاری کلاسهای درس وارد نخواهد شد و امیدواریم که قطعیهای برق در آینده کاهش یابد.
توسعه عدالت آموزشی و استانداردسازی تجهیزات مدارس
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در باره تجهیزات فناوریهای نوین و استانداردسازی مدارس گفت: در راستای سیاستهای رئیسجمهور در زمینه فناوریهای نوین و استانداردسازی تجهیزات آموزشی، اقدامات مهمی در حال انجام است. هدف ما ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانشآموزان در تمامی مناطق کشور است.
کاظمی افزود: ما بستههای مختلف تجهیزاتی را طراحی کردهایم که شامل تجهیزات آموزشی مانند میز و صندلی، همچنین فناوریهای نوین مانند دیتا پروژکتورها، تلویزیونهای هوشمند و تختههای هوشمند میشود. این تجهیزات بهویژه برای مدارس ابتدایی و هنرستانها در نظر گرفته شدهاند و تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای بزرگ اقتصادی، این استانداردسازی را به سرانجام برسانیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:برای هر دوره تحصیلی، بستههای ویژهای طراحی شده است. به عنوان مثال، برای دوره اول ابتدایی کیتهای آموزشی متنوعی آماده شده و برای دوره دوم نیز بستههای متفاوتی در نظر گرفته شده است. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی ما برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش کشور است.
کاظمی افزود: تقویت زیرساختهای شبکه شاد به عنوان یک ابزار آموزشی آنلاین در اولویت دولت قرار دارد. امیدواریم که این فناوری بتواند به عنوان یک بخش مکمل آموزش، دسترسی به منابع آموزشی را برای تمامی دانشآموزان تسهیل کند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در زمینه فضاهای آموزشی نیز، ۲۴۰۰ فضای جدید از ۷۷۰۰ پروژه در دستور کار به بهرهبرداری رسیده که نشاندهنده تلاشهای صورتگرفته برای بهبود شرایط آموزشی است. اگرچه اثرات کیفیت بخشی ممکن است زمانبر باشد، اما ما امیدواریم که با صبر و حوصله، نتایج مثبت این اقدامات را مشاهده کنیم.
کاظمی اظهار کرد: امسال نگرانیهایی درباره قطعی برق یا گاز در مدارس وجود نخواهد داشت و ما تمام تلاش خود را برای حفظ شرایط آموزشی مناسب انجام خواهیم داد. با همکاری معلمان و مسئولان، امیدواریم بتوانیم شرایط آموزش و پرورش کشور را بهبود بخشیم و در مسیر توسعه کشور گام برداریم.