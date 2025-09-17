نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، در پی حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر به موجی از همبستگی و اتحاد در مقابل جنایات این رژیم تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه، در پی حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، به نمایشگاهی از همبستگی و اراده جمعی تبدیل شد. این حمله، که محل اقامت هیئت مذاکره‌کننده حماس را هدف قرار داد، نه‌تنها حاکمیت قطر را نقض کرد، بلکه دیپلماسی منطقه‌ای را به چالش کشید. سخنان آتشین رهبران، از امیر قطر تا رئیس‌جمهور ایران، بر ضرورت پاسخ قاطع و وحدت اسلامی تأکید داشت و زنگ خطری برای آینده منطقه به صدا درآورد.

ضربه به قلب دیپلماسی: چرا دوحه؟

حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، که با موشک‌های هدایت‌شونده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمعی مسکونی در منطقه لقطیفیه انجام شد، فراتر از یک اقدام نظامی بود؛ این یک اعلان جنگ علیه دیپلماسی و حاکمیت ملی به شمار می‌رفت. این حمله که منجر به شهادت پنج عضو حماس، از جمله فرزند خلیل الحیّه، مذاکره‌کننده ارشد، و یک نیروی امنیتی قطری شد، در لحظه‌ای حساس رخ داد: زمانی که هیئت حماس، تحت میانجی‌گری قطر و مصر، پیشنهادی آمریکایی برای آتش‌بس در غزه را بررسی می‌کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، این اقدام را "تروریستی و بزدلانه" خواند و تأکید کرد که محل اقامت رهبران حماس برای همه طرف‌ها، از جمله رژیم صهیوینستی، شناخته‌شده بود.

این تناقض – مذاکره با یک دست و بمباران با دست دیگر – نشان‌دهنده نیت واقعی تل‌آویو برای ناکام گذاشتن صلح است. این عملیات، با رمز "آتشفشان"، با برنامه‌ریزی موساد و بدون اطلاع ایالات متحده انجام شد، تا جایی که کاخ سفید آن را تصمیمی یک‌جانبه خواند که منافع واشنگتن را تضعیف می‌کند. قطر، که از سال ۲۰۱۲ با درخواست آمریکا میزبان دفتر سیاسی حماس بوده و نقش کلیدی در تبادل اسرا ایفا کرده، حالا قربانی همین نقش شده است.

این اقدام در ادامه زنجیره تجاوزات رژیم صهیونیستی الگویی را نشان می‌دهد که هدف آن گسترش ناامنی در منطقه است. اما این حمله نتیجه معکوس داشت: به جای تضعیف قطر، وحدت عربی-اسلامی را تقویت کرد و خشم جهانی را برانگیخت. حتی آلمان، متحد رژیم صهیونیستی، این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی خواند. این حمله که اعتماد به حمایت آمریکا را متزلزل کرده، می‌تواند توافق‌های ابراهیم را به خطر بیندازد، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های فارن پالیسی از تنش‌های دیپلماتیک میان امارات و تل‌آویو.

استیصال در برابر مقاومت: ریشه‌های یک قمار خطرناک

حمله به دوحه نشانه‌ای از استیصال رژیم صهیونیستی است که پس از دو سال جنگ در غزه، با بیش از ۶۴ هزار شهید فلسطینی، نتوانسته حماس را حذف کند. این حمله که در داخل اسرائیل بحث‌برانگیز شد (۳۸ درصد اسرائیلی‌ها معتقدند شانس توافق اسرا را کاهش داد)، تلاشی برای تغییر معادلات از طریق ترور سیاسی بود.

پزشکیان در نشست دوحه این حمله را تروریسم محض خواند و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی هر محدودیت اخلاقی و قانونی را کنار گذاشته است. او ریشه این تجاوز را در دهه‌ها مصونیت با حمایت غرب دانست و هشدار داد که جهان شاهد دژی از حمایت است که با وتو‌های آمریکا و توافق‌های تجاری اروپا ساخته شده.

این سخنان که بازتاب گسترده‌ای داشت، نشان‌دهنده عمق بحران است: رژیم صهیونیستی با حمایت غرب، به ویژه وتو‌های مکرر آمریکا (۴۳ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی از ۱۹۷۰، طبق گزارش سازمان ملل)، خود را فراتر از قانون می‌بیند. حمله به قطر، به عنوان متحد کلیدی آمریکا و میزبان پایگاه العدید، شکاف در روابط تل‌آویو-واشنگتن را عیان کرد.  اگر این تجاوز بی‌پاسخ بماند، خلیج فارس ممکن است به میدان جدیدی برای درگیری‌ها تبدیل شود.

خروش امت: وحدت اسلامی در برابر توحش صهیونیستی

نشست دوحه، با حضور سران ۲۲ کشور عربی و ۵۷ عضو سازمان همکاری اسلامی، به صحنه‌ای برای نمایش همبستگی بی‌سابقه تبدیل شد. حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، این اجلاس را نقطه عطفی برای موضع واحد خواند و خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی در شورای امنیت شد.

عبدالله دوم، پادشاه اردن، با تأکید بر اینکه امنیت قطر، امنیت ماست، هشدار داد که شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری (۲۰۰۰ واحد جدید از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، گزارش سازمان ملل) راه‌حل دو دولتی را نابود می‌کند. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک برای انتقال موضع عربی-اسلامی به نهاد‌های بین‌المللی را مطرح کرد. عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، رفتار افسارگسیخته رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای ثبات منطقه دانست و خواستار به‌رسمیت‌شناختن فوری فلسطین شد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این حمله را تهدیدی مستقیم برای منطقه خواند و از تدوین بیانیه‌ای جهانی سخن گفت. رهبران جیبوتی، سومالی و کویت نیز خواستار تحرک واقعی فراتر از محکومیت شدند، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، پیشنهاد تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل را مطرح کرد. این همگرایی، نشان‌دهنده بیداری اراده‌ای است که می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

آینده در آزمون وحدت: عدالت از دل خاکستر

آینده منطقه به سه عامل بستگی دارد: نخست، توانایی امت اسلامی در تبدیل وحدت گفتاری به اقدامات عملی مانند تحریم تسلیحاتی یا فشار بر شورای امنیت. دوم، واکنش جامعه جهانی، که تاکنون با وتو‌های آمریکا ناکارآمد بوده. سوم، نقش قدرت‌های منطقه‌ای که می‌توانند محور مقاومت را تقویت کنند.

پزشکیان در دوحه هشدار داد جنایات صهیونیستی بخشی از دکترین تسلط و پاکسازی قومی است که با همدستی غرب تقویت شده. او خواستار انزوای متجاوز، قطع تسلیحات و پاسخگویی در دادگاه‌های بین‌المللی شد.

پیشنهاد‌هایی مانند تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل یا تشکیل کارگروه عربی-اسلامی، گام‌هایی عملی هستند. اگر امت متحد شود، همان‌طور که پزشکیان گفت، از آوار دوحه، تهران، دمشق و صنعا، نظمی نو بر پایه عدالت برمی‌خیزد. در غیر این صورت، خلیج فارس ممکن است به میدان بعدی درگیری‌ها تبدیل شود.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، حمله به قطر ، حماس
خبرهای مرتبط
المیادین: تلاش اسرائیل برای ترور هیئت حماس شکست خورد
قطر ادعای کاخ سفید درباره اطلاع از حمله اسرائیل را رد کرد
دفتر نتانیاهو حملات به دوحه را «عملیات مستقل اسرائیلی» خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دست از توهمات و آرزو ها بردارید و واقعیات دنیا رو ببینید.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اره امت آمادست خخخ
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فاطیما
۱۴:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
بعد از اینکه قطر پاسخ سختی به اسرایل داد و حمله رو شدیدا محکوم کرد خبرنگار از نتانیاهو پرسید ممکنه دوباره حمله کنید گفت بله
.
اینم از پاسخ سخت و صلابت شما جناب قطر-برید از یمنیها یاد بگیرید چه جوری جلوشون وایسادن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
امت !!!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
فقط یمن،بقیشون هارتو پورتن و خلاص
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
هیچ سودی ندارد .اسرائیل همشون رو نابود می کند چون هیچ کدام قدرت مقابله با اسرائیل ندارند باید با اسرائیل کنار بیاند فلسطین و اسرائیل مسالمت آمیز کنار هم زندگی کنند.وگر نه تا ابد باید با هم بجنگد که برای هیچ کدام سودی ندارد.
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
کدام امت آماده خروش امت عرب خصضوع می‌کند نه خروش در برابر آمریکا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با این حاکمان ترسو هیچ کاری نمی‌شود انجام داد فوری ازاین سران به نتانیاهو و ترامپ گذارش میدهند ایران هدفش در مذاکرات چیذبود چی نبود حتی اینها عوضه ندارند اجازه بدهند تا ملت هایشان یک تظاهرات معمولی برعلیه اشغالگران انجام بدهند فقط بلدند ملت خودرا درخفگان نگه دارند ویا بافیلمهای نابودی مغزهای جوانان خود را شستشوی مغزی بکنند هیچ نفهمند. در اطراف خود چه خبراست
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خروش امت؟!!!!!!
واقعا؟!!
با کدوم نشونه ها به این نتیجه رسیدی؟!!!
هیچ اتفاقی نمی افته مطمئن باش
حکام عربی حکومت شون وامدار اربابه، انوقت بتونن کاری کنند؟!!
چه خیال خام و باطل و گزافی!!!
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خروش امت؟!!!!!!
واقعا؟!!
با کدوم نشونه ها به این نتیجه رسیدی؟!!!
هیچ اتفاقی نمی افته مطمئن باش
حکام عربی حکومت شون وامدار اربابه، انوقت بتونن کاری کنند؟!!
چه خیال خام و باطل و گزافی!!!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خروش امت؟!!!!!!
واقعا؟!!
با کدوم نشونه ها به این نتیجه رسیدی؟!!!
هیچ اتفاقی نمی افته مطمئن باش
حکام عربی حکومت شون وامدار اربابه، انوقت بتونن کاری کنند؟!!
چه خیال خام و باطل و گزافی!!!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خروش امت؟!!!!!!
واقعا؟!!
با کدوم نشونه ها به این نتیجه رسیدی؟!!!
هیچ اتفاقی نمی افته مطمئن باش
حکام عربی حکومت شون وامدار اربابه، انوقت بتونن کاری کنند؟!!
چه خیال خام و باطل و گزافی!!!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اساسا دل بستن به اینگونه موضوعات توهمی بیش نیست. کشورهایی که زاییده و دلبسته پدید آورندگانشان هستند محال است که حرکتی در خلاف جهت آنان انجام دهند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
عرب = داعشی و وحشی
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
وقتی کشورهای عربی نسبت به غزه و فلسطین بی تفاوتن،اینجوری مورد تجاوز قرار میگیرن.
تازه اینو بگم فعلا هیچ اتفاقی نیفتاده کو تا عربستانو سوریو قطر اماراتو....خیلی از کشورها به دست خود آمریکا نه اسرائیل به خون کشیده شوند.......
گاو شیرده نباید جفتک بندازه واسه صاحبش.
بندازه کتک میخوره.
۲
۷
پاسخ دادن
۱۲
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
آخرین اخبار
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد