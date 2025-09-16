باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع روسیه روز سهشنبه گفت که هواپیماهای بمبافکن راهبردی Tu-۱۶۰ این کشور در طول رزمایشهای نظامی مشترک با بلاروس، مأموریتهای آموزش رزمی را بر فراز دریای بارنتز انجام دادند و پرتاب موشکهای کروز را تمرین کردند.
روسیه و بلاروس در حال به پایان بردن پنج روز رزمایش جنگی با نام رمز «زاپاد» هستند که به گفته آنها به منظور آزمایش آمادگی رزمی طراحی شده است.
این رزمایشها - که چند روز پس از سرنگونی پهپادهایی که وارد حریم هوایی لهستان شده بودند- برگزار می شود برخی از کشورهای اروپایی همسایه را نگران کرده است. لهستان به عنوان یک اقدام احتیاطی به طور موقت مرز خود با بلاروس را بسته است.
رزمایشهای زاپاد شامل چه مواردی است؟
وزارت دفاع روسیه گفت که هواپیماهای بمبافکن قادر به حمل تسلیحات اتمی به مدت حدود چهار ساعت بر فراز آبهای دریای بارنتز هستند در شمال اسکاندیناوی، پرواز کردند و توسط جنگندههای میگ-۳۱ اسکورت میشدند.
این وزارتخانه گفت: «در طول مأموریت آموزش رزمی، خدمه، پرتابهای تاکتیکی موشکهای کروز هواپایه را به سوی اهداف حیاتی یک دشمن فرضی تمرین کردند.»
وزارت دفاع بلاروس گفت که ویکتور خِرنین، وزیر دفاع این کشور، قرار است روز سهشنبه بخش دیگری از رزمایش زاپاد را در یک محل آموزش در روسیه مشاهده کند.
این وزارتخانه ماهیت آن بخش را مشخص نکرد، اما گفت که در «شرایطی تا حد امکان نزدیک به رزم» برگزار خواهد شد.
بلاروس متحد نزدیک روسیه است و بدون فرستادن نیروهای خود به جنگ از دفاع روسیه دربرابر اوکراین حمایت کرده است. الکساندر لوکاشنکو، رهبر بلاروس، به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اجازه داده است تا موشکهای هستهای تاکتیکی را در بلاروس مستقر کند.
منبع: رویترز