باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سهشنبه با حمایت از کاهش ارزش دلار و در آستانه نشست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، به رکورد بیسابقهای رسید. انتظار میرود که این بانک به زودی نرخ بهره را کاهش دهد.
طلای نقدی: با ۰.۱درصد افزایش به ۳۶۸۳.۲۸ دلار در هر اونس رسید و در اوایل معاملات، رکورد ۳۶۸۹.۲۷ دلار را برای مدتی لمس کرد. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز در قیمت ۳۷۲۰.۱۰ دلار ثابت ماند.
کایل رودا، تحلیلگر Capital.com، معتقد است که بازارها روی کاهش نرخ بهره شرطبندی کردهاند و چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت برای طلا همچنان قوی است. او توضیح داد که اگر فدرال رزرو انتظارات بازار برای سیاستهای پولی تسهیلی را تأیید کند، این امر میتواند محرکی برای افزایش قیمت طلا به سمت ۳۷۰۰ دلار باشد. اما اگر فدرال رزرو از این انتظارات حمایت نکند، ممکن است قیمت طلا به طور ناگهانی سقوط کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پستی در شبکههای اجتماعی، از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خواست تا بزرگترین کاهش نرخ بهره را اعمال کند. ابزار FedWatch گروه CME نشان میدهد که معاملهگران با احتمال بالا انتظار دارند نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد، اگرچه احتمال اندکی برای کاهش ۵۰ واحد پایه نیز وجود دارد.
کاهش نرخ بهره باعث میشود نگهداری فلزات گرانبها (که بازدهی ندارند) هزینه فرصت کمتری داشته باشد. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره باعث تضعیف دلار میشود که همین امر طلا را برای سرمایهگذاران با ارزهای دیگر، جذابتر میکند.
منبع: العربیه