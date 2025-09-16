باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیلی از روز دوشنبه حملات خود را به شهر غزه تشدید کرد. به گزارش خبرنگار المیادین، ارتش این رژیم تروریستی با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری‌شده روبات عملیات تخریب در محله شیخ رضوان در شمال غرب این شهر انجام داد که منجر به تخریب خانه‌های مسکونی شد.

همچنین، به گفته خبرنگار المیادین، همزمان با حملات شدید هوایی به مناطق مختلف شهر غزه، گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم تروریستی اسرائیل نیز اطراف خیابان العیون در محله شیخ رضوان را هدف قرار داد.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که تمرکز حمله به طور ویژه بر روی شهر غزه است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم تروریستی اسرائیل برای اشغال شهر و آواره کردن ساکنان آن برنامه‌ریزی کرده است.

در مرکز شهر غزه، پهپاد‌های کوادکوپتر اسرائیلی به شدت به سمت خانه‌های فلسطینیان در منطقه الصحابه در محله الدرج تیراندازی کردند. طبق گزارش رسانه‌های فلسطینی، یک پهپاد دیگر نیز به چادری که آوارگان را در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه پناه داده بود، حمله کرد که منجر به زخمی شدن تعدادی از افراد شد.

تعداد شهدای حملات مداوم اسرائیل به این منطقه از صبح دوشنبه به ۶۲ نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش آماری وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز حملات رژیم تروریستی اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، تعداد قربانیان به ۶۴,۹۰۵ شهید و ۱۶۴,۹۲۶ زخمی رسیده است.

منبع: المیادین