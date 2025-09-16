رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، همزمان با پایان یافتن مأموریت وی در این کشور، آخرین ارزیابی خود از وضعیت افغانستان را در نشست شورای امنیت ارائه خواهد کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، فردا نشستی درباره تحولات افغانستان در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد.
رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در آستانه پایان مأموریت خود در این کشور آخرین گزارش خود درباره وضعیت افغانستان را در نشست شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
انتظار میرود این آخرین گزارشی باشد که اوتنبایوا در سمت فعلی خود به شورای امنیت ارائه میکند.
وی در طول مأموریت خود، بر ضرورت تعامل جامعه جهانی با طالبان به عنوان یکی از راهحلهای خروج از بحران افغانستان تأکید کرده است.
اوتِنبایوا که در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به این سمت منصوب شد، سابقهای طولانی در عرصه دیپلماسی بینالمللی دارد که از جمله میتوان به ریاستجمهوری قرقیزستان (۲۰۱۰-۲۰۱۱) و چند دوره وزارت امور خارجه این کشور اشاره کرد.