رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، همزمان با پایان یافتن مأموریت وی در این کشور، آخرین ارزیابی خود از وضعیت افغانستان را در نشست شورای امنیت ارائه خواهد کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، فردا نشستی درباره تحولات افغانستان در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد.

رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در آستانه پایان مأموریت خود در این کشور آخرین گزارش خود درباره وضعیت افغانستان را در نشست شورای امنیت ارائه خواهد کرد. 

انتظار می‌رود این آخرین گزارشی باشد که اوتنبایوا در سمت فعلی خود به شورای امنیت ارائه می‌کند.

وی در طول مأموریت خود، بر ضرورت تعامل جامعه جهانی با طالبان به عنوان یکی از راه‌حل‌های خروج از بحران افغانستان تأکید کرده است. 

اوتِنبایوا که در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به این سمت منصوب شد، سابقه‌ای طولانی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی دارد که از جمله می‌توان به ریاست‌جمهوری قرقیزستان (۲۰۱۰-۲۰۱۱) و چند دوره وزارت امور خارجه این کشور اشاره کرد.

برچسب ها: طالبان ، یوناما ، اوتونبایوا
خبرهای مرتبط
اوتونبایوا:
کشورهای عربی مقدار کمک‌هایشان به افغانستان را افزایش دهند
برگزاری نشست سازمان ملل برای افغانستان
ابراز تاسف سازمان ملل از تداوم ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه