محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی امروز سهشنبه در یک سفر رسمی وارد منطقه قرهباغ در جمهوری آذربایجان شد.
به گزارش خبرگزاری وام، الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان، به همراه تعدادی از مقامات ارشد، از محمد بن زاید در فرودگاه بینالمللی فضولی استقبال کرد.
در این سفر، هیاتی شامل حمدان بن محمد بن زاید آل نهیان، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه، محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، مشاور رئیس دولت و شماری از وزرا و مقامات عالیرتبه، رئیس امارات را همراهی میکنند.
شایان ذکر است که امارات با سرمایهگذاریهای هدفمند در کنار ترکیه و آذربایجان تلاش دارد موازنه قفقاز را تغییر دهد، ابوظبی از کریدور زنگزور که جمهوری آذربایجان را به نخجوان و ترکیه متصل میکند، حمایت کرده و وارد پروژههای زیرساختی آن شده است. تحرکی که معنای مشارکت عملی امارات در رقابتهای ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی را دارد، منطقهای که ایران در آن با چالشهایی روبهروست.
از سویی دیگر در حوزه انرژی، امارات از طریق سرمایهگذاری در پروژههای انرژی تجدیدپذیر در آذربایجان، در حال تثبیت نقش خود در زنجیره انرژی اوراسیاست. مجموع این اقدامات نشان میدهد امارات بهدنبال یک دیپلماسی اقتصادی چندلایه در اوراسیا است؛ ترکیبی از سرمایهگذاری، مشارکت در پروژههای زیربنایی و حضور در سازمانهای منطقهای برای برهم زدن نقشهای اساسی در این منطقه.
