رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز از توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز و ضبط مدارک ۶۸ خودرو طی پنج ماه گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد خلیلی، رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز، اظهار داشت: در راستای ایجاد انضباط شهری و ساماندهی وضعیت بارفروشان سیار، طی پنج ماه گذشته ۹۵ خودرو متخلف توقیف و مدارک ۶۸ خودرو نیز بهمنظور برخورد قانونی ضبط شده است.
او افزود: حضور بارفروشان غیرمجاز در سطح شهر نهتنها موجب بر هم خوردن نظم ترافیکی و سد معبر میشود، بلکه آرامش شهروندان و زیبایی بصری شهر را نیز مختل میسازد. به همین دلیل، شهرداری شیراز با همکاری پلیس راهور و نیروهای انتظامی بهصورت مستمر با این تخلفات برخورد میکند.
خلیلی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق عمومی شهروندان تأکید کرد: حفظ آرامش فضای شهری، دسترسی آسان عابران پیاده و ارتقای کیفیت زندگی، در گرو ساماندهی مشاغل مزاحم است. در همین راستا، طرحهای نظارتی و کنترلی به شکل مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
منبع: شهرداری شیراز