رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز از توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز و ضبط مدارک ۶۸ خودرو طی پنج ماه گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد خلیلی، رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز، اظهار داشت: در راستای ایجاد انضباط شهری و ساماندهی وضعیت بارفروشان سیار، طی پنج ماه گذشته ۹۵ خودرو متخلف توقیف و مدارک ۶۸ خودرو نیز به‌منظور برخورد قانونی ضبط شده است. 

او افزود: حضور بارفروشان غیرمجاز در سطح شهر نه‌تنها موجب بر هم خوردن نظم ترافیکی و سد معبر می‌شود، بلکه آرامش شهروندان و زیبایی بصری شهر را نیز مختل می‌سازد. به همین دلیل، شهرداری شیراز با همکاری پلیس راهور و نیرو‌های انتظامی به‌صورت مستمر با این تخلفات برخورد می‌کند. 

خلیلی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق عمومی شهروندان تأکید کرد: حفظ آرامش فضای شهری، دسترسی آسان عابران پیاده و ارتقای کیفیت زندگی، در گرو ساماندهی مشاغل مزاحم است. در همین راستا، طرح‌های نظارتی و کنترلی به شکل مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: سد معبر ، مشاغل مزاحم ، شهرداری شیراز ، تخلفات شهری
خبرهای مرتبط
افراد هنجارشکن مراسم در باغ جنت شیراز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند
حفظ وضع موجود محور حافظیه؛ تلاقی هویت شهری و مدیریت ترافیک
پرونده تخلفات مدرسه مهر تابان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعرفه‌های نامتناسب و فشار‌های سلیقه‌ای همکاران را به مهاجرت سوق می‌دهد
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
فرار از حبس با جعل گواهی فوت/ پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو
برخورد قاطع با سد معبر و مشاغل مزاحم/توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز
تولید بیش از ۳۹۸ هزار نهال در شهرستان کازرون
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
تمرکززدایی از منابع، نشانه بلوغ توسعه‌ای کشور است
پایان اختلافات کهنه؛ شهرداری و شرکت عمران صدرا در مسیر تعامل با حل گره‌های قانونی
عشایر در خط‌مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند
سهم استان فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد
آخرین اخبار
۲ کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در محور کوار - آباده
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
تمرکززدایی از منابع، نشانه بلوغ توسعه‌ای کشور است
پایان اختلافات کهنه؛ شهرداری و شرکت عمران صدرا در مسیر تعامل با حل گره‌های قانونی
سهم استان فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
تعرفه‌های نامتناسب و فشار‌های سلیقه‌ای همکاران را به مهاجرت سوق می‌دهد
عشایر در خط‌مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند
فرار از حبس با جعل گواهی فوت/ پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو
برخورد قاطع با سد معبر و مشاغل مزاحم/توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز
تولید بیش از ۳۹۸ هزار نهال در شهرستان کازرون
تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شد
ایمن‌سازی ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان فارس
نمایشگاه اکسپو فارس آماده الگوسازی برای توسعه اقتصادی کشور است