مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد و امنیت انرژی کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز در برنامه  رادیو اقتصاد اظهار داشت: حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد از سبد انرژی کشور متکی به گاز طبیعی است، در حالی‌که این رقم در هیچ‌یک از کشور‌های جهان به این اندازه بالا نیست. وی افزود: نزدیک به ۸۰ تا ۸۳ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور نیز از گاز تأمین می‌شود، در حالی‌که میانگین جهانی این عدد حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است.

تنوع اندک؛ تهدیدی برای پایداری انرژی

به گفته معاون وزیر نفت، تمرکز بیش از حد بر گاز، این منبع را به مهم‌ترین تأمین‌کننده انرژی کشور تبدیل کرده، اما همزمان خطرات و تهدید‌های خاص خود را نیز دارد. او تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه ناپایداری، بخش وسیعی از مصرف‌کنندگان خانگی، صنعتی و تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

راهکار‌های کاهش وابستگی به گاز
دکتر توکلی افزود: برای رفع این مشکل، علاوه بر افزایش تولید، باید به سمت تنوع‌بخشی در مصرف انرژی حرکت کنیم. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر متناسب با شرایط اقلیمی، استفاده از نیروگاه‌های اتمی و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند در کاهش وابستگی کشور به گاز مؤثر باشد. وی تصریح کرد: افزایش راندمان نیروگاه‌ها و استفاده از تجهیزات صنعتی با بهره‌وری بالا نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

لزوم بهینه‌سازی مصرف خانگی

معاون وزیر نفت  بیان  کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از گاز مصرفی در بخش خانگی به گرمایش اختصاص دارد. اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان از جمله مبحث ۱۹، استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق‌بندی ساختمان‌ها و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند می‌تواند مصرف گاز در این بخش را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد و منابع آزادشده را به توسعه صنعتی اختصاص دهد.

گاز مجازی و پیامد‌های آن در کشاورزی

توکلی در ادامه به موضوع «گاز مجازی» اشاره کرد و گفت: مصرف بیش از حد انرژی در واحد‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، بدون رعایت استاندارد‌های لازم، منجر به صادرات پنهان منابع کشور می‌شود. وی افزود: همان‌گونه که در بحث «آب مجازی» شاهد خروج منابع آبی از کشور هستیم، مصرف بالای گاز در تولید محصولات کشاورزی نیز می‌تواند چنین تبعاتی داشته باشد. به گفته او، رعایت خط مبنای مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی و اعمال هزینه‌های واقعی برای مصرف مازاد می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.

ورود به عصر کمیابی منابع

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: کشور وارد «عصر کمیابی منابع» شده و استفاده بهینه از تک‌تک ظرفیت‌های انرژی، ضرورتی انکارناپذیر است. وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران آماده همکاری با پژوهشگران و کارشناسان برای اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت سبد متنوع انرژی هستند.

برچسب ها: گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
تأمین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده شهر پرند
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی