باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد از سبد انرژی کشور متکی به گاز طبیعی است، در حالی‌که این رقم در هیچ‌یک از کشور‌های جهان به این اندازه بالا نیست. وی افزود: نزدیک به ۸۰ تا ۸۳ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور نیز از گاز تأمین می‌شود، در حالی‌که میانگین جهانی این عدد حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است.

تنوع اندک؛ تهدیدی برای پایداری انرژی

به گفته معاون وزیر نفت، تمرکز بیش از حد بر گاز، این منبع را به مهم‌ترین تأمین‌کننده انرژی کشور تبدیل کرده، اما همزمان خطرات و تهدید‌های خاص خود را نیز دارد. او تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه ناپایداری، بخش وسیعی از مصرف‌کنندگان خانگی، صنعتی و تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

راهکار‌های کاهش وابستگی به گاز

دکتر توکلی افزود: برای رفع این مشکل، علاوه بر افزایش تولید، باید به سمت تنوع‌بخشی در مصرف انرژی حرکت کنیم. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر متناسب با شرایط اقلیمی، استفاده از نیروگاه‌های اتمی و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند در کاهش وابستگی کشور به گاز مؤثر باشد. وی تصریح کرد: افزایش راندمان نیروگاه‌ها و استفاده از تجهیزات صنعتی با بهره‌وری بالا نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

لزوم بهینه‌سازی مصرف خانگی

معاون وزیر نفت بیان کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از گاز مصرفی در بخش خانگی به گرمایش اختصاص دارد. اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان از جمله مبحث ۱۹، استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق‌بندی ساختمان‌ها و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند می‌تواند مصرف گاز در این بخش را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد و منابع آزادشده را به توسعه صنعتی اختصاص دهد.

گاز مجازی و پیامد‌های آن در کشاورزی

توکلی در ادامه به موضوع «گاز مجازی» اشاره کرد و گفت: مصرف بیش از حد انرژی در واحد‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، بدون رعایت استاندارد‌های لازم، منجر به صادرات پنهان منابع کشور می‌شود. وی افزود: همان‌گونه که در بحث «آب مجازی» شاهد خروج منابع آبی از کشور هستیم، مصرف بالای گاز در تولید محصولات کشاورزی نیز می‌تواند چنین تبعاتی داشته باشد. به گفته او، رعایت خط مبنای مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی و اعمال هزینه‌های واقعی برای مصرف مازاد می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.

ورود به عصر کمیابی منابع

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: کشور وارد «عصر کمیابی منابع» شده و استفاده بهینه از تک‌تک ظرفیت‌های انرژی، ضرورتی انکارناپذیر است. وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران آماده همکاری با پژوهشگران و کارشناسان برای اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت سبد متنوع انرژی هستند.