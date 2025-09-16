وزیر امور خارجه گفت: آنچه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها بار‌ها هشدار داده بود اینکه تهدید اصلی منطقه، رژیم صهیونیستی است و تجاوزگری این رژیم پایانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در جمع خبرنگاران درباره تأثیر نشست اضطراری دوحه بر شکل‌گیری اجماع جهان اسلام علیه تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: نشست دوحه در مقطع و شرایط حساسی برگزار شد و حضور کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در بالاترین سطح ممکن، نشان‌دهنده توجه و اهمیتی است که دولت‌ها به شرایط جدید منطقه‌ای قائل هستند.

وی با تأکید بر اینکه تهدید رژیم صهیونیستی امروز به حقیقتی غیرقابل انکار برای همه کشور‌ها تبدیل شده است، افزود: آنچه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها بار‌ها هشدار داده بود اینکه تهدید اصلی منطقه، رژیم صهیونیستی است و تجاوزگری این رژیم پایانی ندارد؛ اکنون برای همگان آشکار و مسلم شده و هیچ تردیدی نسبت به آن باقی نمانده است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بحث‌های جاری میان کشور‌های منطقه، چه در سطح جمعی و چه در گفت‌و‌گو‌های دوجانبه، عمدتاً بر این محور متمرکز است که چگونه می‌توان با این تهدید مقابله کرد. خوشحالیم که امروز شاهد شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای و درک مشترک نسبت به تهدید اصلی هستیم و امیدواریم با حرکت دسته‌جمعی، وحدت و همکاری میان همه کشور‌های منطقه، بتوانیم به‌طور مؤثر با این تهدید مقابله نمائیم.

وزیر امور خارجه در رابطه با میانجیگری قطر بین ایران و آمریکا گفت: کشور‌های زیادی در حال تلاش هستند تا در این باره ایفای نقش کنند فقط هم قطر نیست؛ کشور‌های منطقه هم این انگیزه را دارند تا این مشکل به شکل بهتری حل شود.

وی افزود: مساله مهم‌تر اینکه برای شروع مذاکره بحث میانجی مطرح نیست بلکه بحث اراده آمریکا برای آغاز مذاکرات میان دو کشور مهم است؛ اینکه بپذیرند بر اساس منافع متقابل که منافع دو طرف را دربرگیرد و بدون تهدید و ارعاب آغاز شود هر موقع به این نقطه برسند بقیه مسائل دیگر جز فرعیات است.

عراقچی با اشاره به عضویت ۱۰ کشور در سازمان اکو، بر تقویت این سازمان تأکید کرد و گفت: در حال تدوین چشم‌انداز ۱۰ ساله اکو هستیم تا فعالیت‌های آن متمرکزتر و گسترده‌تر شده و در توسعه اقتصادی منطقه نقش بیشتری ایفا کند.

وزیر امور خارجه ایران از برنامه‌ریزی برای حضور رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و گفت: بنده نیز در این رویداد شرکت خواهد کرد. البته فنی و لجستیکی روادید وجود دارد که امیدوارم در روز‌های آینده حل شود.

وی گفت: این مجمع فرصتی برای رساندن صدای مردم ایران، دفاع از حقوق آنها و تشریح مواضع ایران در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. دیدار‌های دوجانبه در حاشیه این اجلاس نیز فرصت مهمی برای دیپلماسی است.

وزیر خارجه ایران در پایان، در مورد صلح قفقاز گفت: مسائل قفقاز دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و حل‌وفصل آن با مشارکت کشور‌های منطقه است. کشور‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا، کمکی به صلح پایدار در این منطقه نکرده‌اند. ما سازوکار منطقه‌ای ۳+۳ را پیشنهاد کرده‌ایم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
شما هم در برجام به کشور تجاوز کردید.
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار در مذاکره و گفت وگو عمان و رم با مجوز و دستور مستقیم علنی و آشکار به صورت غیرقانونی و هم بدون مجوز و اجازه شورای امنیت سازمان ملل به تأسیسات هسته ای حمله کرده است و هم مرتکب جنایت جنگی شده است و باید در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شود.
Netherlands (Kingdom of the)
برای غرب، دروغ، فریب، ریا، نیرنگ و کلاهبرداری بخشی از الفبای اساسی سیاست غربی است.
۱۴:۰۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ایران تا زمانی که سلاح هسته‌ای را نسازد اوضاع همین آش و همین کاسه!
در ضمن سیاستمداران ایران! بفهمید! کتاب در مورد مذاکرات ننویسید، کتاب در مورد نیرنگ های این چهل سال خوردید بنویسید.
برای غرب، دروغ، فریب، ریا، نیرنگ و کلاهبرداری بخشی از الفبای اساسی سیاست غربی است.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار به شهرهای ایران، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار و آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
ترور دانشمندان، فرماندهان و مردم عادی و در جنگ 12 روزه 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار ترامپ جنایتکار بوده است.
ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است.
ترامپ جنایتکار از دی ماه سال 1398 تاکنون هزاران بار مرتکب جنایت جنگی و جنایت ضد علیه بشریت شده است و باید در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شود.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به 64 هزار و 958 نفر رسید/ ارسال محموله‌ سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل 100 درصد فقط عامل اصلی بمباران، قتل عام و نسل کشی مردم نوار غزه بوده است. ارسال محموله‌ سلاح‌های آلمانی به اسرائیل 100 درصد فقط عامل اصلی بمباران، قتل عام و نسل کشی مردم نوار غزه بوده است.

شمار شهدای غزه به 64 هزار و 958 نفر رسید؛ روزانه 28 کودک به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز در نوار غزه جان خود را از دست می‌دهند آمریکا، اروپا، جمهوری آذربایجان باکو، ترکیه و برخی کشورهای عربی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها نوار غزه هستند.

مردم فلسطین بیش از 79 سال است و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر و هم برخی کشورهای عربی و اسلامی که از اشغال و آوارگی رنج می‌برند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
چقدر فک میزنی تو
