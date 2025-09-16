باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویری از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حال مشارکت با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل در حفاری یکی از تونلهای شهرک سلوان در زیر مسجدالاقصی منتشر شده است.
وبسایت اسرائیلی واینت گزارش داده که «دلیل رسمی اصلی سفر روبیو به رژیم تروریستی اسرائیل، شرکت در مراسمی در شهر داوود بوده است.» این مکان توسط انجمن شهرکسازی العاد اداره میشود و مراسم مربوط به افتتاح بخشی از تونلی است که در زیر شهرک سلوان و در فاصله چند متری از مسجدالاقصی حفر شده است.
در تصاویر منتشر شده، نتانیاهو و همسرش سارا، روبیو را در مراسم افتتاح مسیر یهودیان که به معبد منتهی میشود، همراهی میکنند. این مسیر با نام توراتی هشیلواح شناخته میشود و یک پروژه یهودیسازی است که هدف آن تثبیت روایت صهیونیستی درباره این منطقه است.
این تونل حدود ۶۰۰ متر طول دارد و از بخشهای جنوبی محله وادی حلوه در سلوان آغاز شده و به پایههای دیوار براق در غرب مسجدالاقصی منتهی میشود.
روبیو و نتانیاهو روز یکشنبه از میدان براق بازدید کردند و در آنجا مراسم تلمودی را به جا آوردند. این مراسم با امضای روبیو در دفتر بازدیدکنندگان به پایان رسید و او در آن نوشت: باشد که صلح این سرزمین مقدس و کل جهان را فرا بگیرد.
نتانیاهو در بازدید از این تونل در ماه مه گذشته ادعا کرده بود که پدرانش در زمانهای قدیم در مسیر صعود به کوه معبد (نام توراتی مسجدالاقصی) از این تونل عبور میکردند. این درحالی است که پدران نتانیاهو برای اروپای شرقی بوده اند!
او در پاسخ به این سوال که الان کجا هستیم؟ در داخل تونل گفت: در خیابان صعود پیاده در شهر داوود. چه داستان شگفتانگیزی! به زمین نگاه کنید، اینجا جای پای پدران ماست که روی آن راه میرفتند. آنها وارد حوض پاکی میشدند و سپس به کوه معبد بالا میرفتند و دعا میکردند.
منبع: آر تی