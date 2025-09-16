باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - جمشید ایمانی قائم‌مقام ارشد ایران خودرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ما خواهان این هستیم که قیمت گذاری خودرو طبق مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی شورای رقابت به درستی اجرا شود.

وی ادامه داد: بر اساس جز ۲ بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، شورای رقابت تنها مرجع صالح برای تعیین دستورالعمل و نحوه قیمت گذاری کالاهای انحصاری است.

ایمانی توضیح داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان که به شما فشار می‌آورد، طبق دستورالعمل خود قیمتی را اعلام کرده است. این قیمت باید به صمت ابلاغ می‌شد، همانطور که قیمت‌های قبلی که سازمان به صمت داده بود، به دیگر خودروسازها ابلاغ شد. با این حال، به نظر می‌رسد که این مسیر تغییر کرده و روشی متفاوت در پیش گرفته‌اند که ما معتقدیم بر مبنای قانون نیست.

قائم مقام ایران خودرو تصریح کرد: ما تأکید داریم که باید قیمت گذاری خودرو بر اساس مصوبات و قوانین موجود انجام شود و این تغییر رویکرد، قانونی به نظر نمی‌رسد.