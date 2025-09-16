باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با روز ملی سینما جلسه شورای عالی سینما به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نائب رئیس شورا، حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و هنرمندان و سینماگران شامگاه دوشنبه (۲۴ شهریور) برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه ضمن تبریک روز ملی سینما، گفت: در یک سالی که از عمر دولت چهاردهم گذشته است چند رویکرد را در دستور کار قرار دادیم؛ در بحث سینما شاهد نوعی انحصار ژانری بودیم و آثار تا حد زیادی محدود به ژانر کمدی بودند که همین امر تبدیل به دغدغه شده بود، در همین راستا اقداماتی انجام شد البته نمی‌خواهم بگویم شرایط راضی کننده است اما تغییراتی را شاهد هستیم.



وی افزود: بازار گیشه سینما هم تغییراتی در این حوزه یافته و از این جهت قدمی روبه جلو نسبت به سال گذشته در حوزه ژانرهای سینمایی شکل گرفته است، سینما فیلم کمدی لازم دارد اما اثر کمدی با هجو تفاوت روشنی باید داشته باشد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جشنواره‌های برگزار شده گفت: تغییرات جشنواره‌ها کاملا ملموس بود البته راضی کننده نیست اما گامی روبه جلو محسوب می‌شود؛ در سایر جشنواره‌ها ازجمله جشنواره کودک نیز این پیشرفت قابل مشاهده است.



وی در مورد نقش آفرینی سینماگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: سینما در جنگ ۱۲ روزه افتخار آفرید، پس از پایان ایام دفاع مقدس به خانه سینما رفتم و به دوستان عرض کردم سینمای ایران نماد مقاومت ملی بود و در این حوزه تلاش قابل توجهی انجام داد.



صالحی‌ با اشاره به تلاش‌های خانه سینما و سینماگران تصریح‌کرد: در همان مقطع زمانی اقدامات شایسته‌ای انجام شد و به عنوان مثال فیلم‌های کوتاه، مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند تولید شد و در مجموع می‌توان گفت اقدامات سینمای ایران در ایام جنگ برگ زرینی در دفتر افتخارات سینمای ایران‌ ثبت کرده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاریِ مستقلِ جشنواره جهانی فیلم فجر، گفت: به نظر می‌رسید اقدام‌ درستی باشد چراکه جشنواره فیلم فجر و جشنواره جهانی فیلم فجر ویژگی‌ها و کارکردهای متفاوتی دارند و انشاالله آذرماه در شهر شیراز شاهد برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر خواهیم‌ بود.



صالحی با تاکید براینکه فاصله زیادی تا جایگاهی که سینمای ایران شایسته آن است داریم اما گام‌هایی به پیش برداشته‌ایم،‌ تصریح‌کرد: شاید تنها موردی که در سند چشم انداز بیست ساله به آن اشاره شد و همان نیز تحقق یافت مربوط به سینماست و سینمای ایران قبل از رسیدن به سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه دست یافت.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خطر اصلی این است که در این حوزه هم مزیتمان را از دست دهیم‌، باید تلاش کنیم از این حوزه‌ای که در آن توانستیم اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را محقق کنیم صیانت به عمل بیاوریم.



در این جلسه تفاهمنامه تامین مسکن سینماگران توسط وزیر راه و شهرسازی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد.



همچنین تفاهمنامه ارتقا کیفیت بیمه سینماگران به امضای روسای سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری رسید.



در پایان نیز وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری از تندیس سینما برای وطن رونمایی کردند؛ این تندیس به سینماگرانی که به نوعی به وطن توجه داشته‌اند اعطا می‌شود.



رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و دبیر شورای سینما، سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، همایون اسعدیان رئیس خانه‌ سینما، منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره فجر، محمدمهدی عسگرپور، مرضیه برومند، سیدرضا میرکریمی، بهروز شعیبی دبیر چهل و دومین دوره‌ جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از دیگر حاضران در این جلسه بودند.