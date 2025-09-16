سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل به دلیل جنگ غزه، به توافق خواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیسیونر‌های اتحادیه اروپا روز چهارشنبه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل جنگ آن در غزه و انجام نسل‌کشی به توافق خواهند رسید. این خبر را سخنگوی کمیسیون اروپا امروز سه‌شنبه اعلام کرد.

پائولا پینهو، سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت: «فردا، کمیسیونر‌ها بسته‌ای از اقدامات علیه اسرائیل را تصویب خواهند کرد. به طور مشخص، یک پیشنهاد برای تعلیق برخی از مفاد تجاری در توافقات بین اتحادیه اروپا و اسرائیل وجود دارد.»

شایان ذکر است که  اتحادیه اروپا که شامل ۲۷ کشور است، در رویکرد خود نسبت به اسرائیل و فلسطینی‌ها به‌شدت دچار اختلاف نظر است و مشخص نیست که آیا اکثریتی برای تأیید این تحریم‌ها و اقدامات تجاری به دست خواهد آمد یا خیر. با این حال یک هفته پیش  اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که قصد دارد در واکنش به جنگ غزه، تحریم‌ها و تعلیق جزئی روابط تجاری علیه اسرائیل را دنبال کند.

فون در لاین گفت که قصد دارد کمک‌هایی را که توسط شاخه اجرایی اتحادیه اروپا به اسرائیل ارائه می‌شود، متوقف کند؛ اقدامی که نیازمند تصویب ۲۷ کشور عضو نخواهد بود.

منبع: العربیه

برچسب ها: کمیسیون اروپا ، جنگ غزه
