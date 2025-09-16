نظامیان اشغالگر اسرائیل در اقدامی جنایتکارانه اعتراف کردند که تنها در هفته گذشته، بیش از ۸۵۰ نقطه از شهر غزه را با خاک یکسان کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های به اصطلاح «دفاعی» رژیم صهیونیستی (IDF) روز سه‌شنبه با قساوت تمام ادعا کردند که در هفت روز گذشته، بیش از ۸۵۰ هدف را در شهر متراکم و مملو از غیرنظامیان غزه مورد حمله هوایی قرار داده‌اند.

ارتش اشغالگر اسرائیل در صفحه رسمی خود در اکس با افتخار از این جنایت علیه مردم بی دفاع غزه خبر داد و نوشت: «نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در طول هفته گذشته، بیش از ۸۵۰ هدف را در شهر غزه بمباران کرده تا زیرساخت‌های حیاتی این منطقه را نابود و زمینه را برای پیشروی بیشتر نیرو‌های زمینی فراهم کند.»

این حملات که بدون تفکیک میان غیرنظامیان و نظامیان انجام می‌شود، مصداق بارز جنایت جنگی و نسل‌کشی است.

همچنین به دنبال تأیید شخص بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر افراطی رژیم صهیونیستی، نیرو‌های اشغالگر عملیات زمینی خود را تحت عنوان «ارابه‌های گیدعون دوم» آغاز کرده‌اند. نامی که یادآور کشتار‌های تاریخی و نمادی از ادامه کشتار جمعی فلسطینیان است. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای افزود: «فعالیت نیرو‌های ما در شهر غزه مطابق با برنامه آغاز شده و انتظار می‌رود این تهاجم خونین گسترش یابد.» این اعلامیه، پیام آور فاجعه‌ای انسانی بزرگ‌تر برای ساکنان بی‌پناه غزه است.

