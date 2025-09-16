رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی ، با تأکید بر اینکه عدم تمرکز منابع نماد پیشرفت است، گفت: قرارگیری مؤسسه ISC در شیراز نشان دهنده بلوغ ما در مسیر توسعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ویژه مشترک شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و مؤسسه ISC با حضور دکتر سعید رضا عاملی رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و همچنین محمدمهدی علویان مهر، رئیس مؤسسه ISC برگزار شد.

در این جلسه، گزارش تخصصی، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه ISC در راستای تحول علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری ارائه شد و تفاهم‌نامه همکاری بین شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه ISC به امضا رسید.

سعیدرضا عاملی، با تأکید بر اینکه عدم تمرکز منابع نماد پیشرفت است، گفت: قرارگیری مؤسسه ISC در شیراز نشان دهنده بلوغ ما در مسیر توسعه است.

او پیشرفت دانش‌بنیان و محیط دیجیتال را پایدار خواند و افزود: قدرت آینده کشور به توان داده‌ای وابسته است و انتظار می‌رود مؤسسه ISC به نظام جامع داده‌ای ایران تبدیل شود.

علویان مهر در ادامه به بیان گزارش تخصصی مؤسسه ISC پرداخت و گفت: این مؤسسه فهرست پژوهشگران پراستناد حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری را شناسایی و منتشر می‌کند که در آخرین گزارش، پژوهشگران پر استناد در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۲) معرفی شده‌اند.

او افزود: پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استناد‌هایی که دریافت کرده‌اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران پر استناد بر اساس حدود آستانه استنادی (Threshold) به عنوان پژوهشگران پراستناد گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری در نظر گرفته می‌شوند. معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استناد‌های صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است.

همکاری مؤثر با شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای طرح آمایش آموزش عالی انجام خواهد شد.

رئیس مؤسسه ISC در خصوص پژوهشگران ایرانی پر استناد حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری به تفکیک حوزه‌های موضوعی (۱۴۰۳) گفت: رشته‌های موضوعی کسب‌وکار، مدیریت و حسابداری بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن، حوزه علوم اجتماعی در رتبه بعدی قرار دارد.

علویان مهر در ادامه به نشریات دارای ضریب تاثیر نمایه شده در ISC اشاره کرد و گفت: از ۱۹۱۱ نشریه موجود در سامانه نشریات علمی، ۱۷۱۵ نشریه دارای ضریب تأثیر هستند که تعداد ۱۱۰۷ مورد در نشریات فارسی، ۵۳۹ نشریه در نشریات غیر فارسی ایران و ۶۹ نشریه در نشریات غیرفارسی غیر ایرانی قرار دارد.

او در خصوص آمار همایش‌های نمایه شده در ISC به تفکیک سطح گفت: از تعداد ۶۷۲ همایش ثبت شده در مؤسسه ISC، ۴۸۹ همایش ملی، ۱۸۰ همایش بین المللی و ۳ همایش منطقه‌ای بوده‌اند. دانشگاه‌ها بیشترین سهم در برگزاری همایش‌ها داشته‌اند که بعد از آن انجمن‌های علمی و مؤسسات آموزش عالی قرار دارند.

علویان مهر به بیان آمار نشریات نمایه شده ایرانی در ISC در حوزه‌های موضوعی سطح کلان بر اساس سامانه نشریات علمی پرداخت و گفت: حوزه‌های موضوعی علوم اجتماعی با تعداد ۷۵۰ نشریه، علوم پایه و مهندسی با ۴۸۳ نشریه و علوم پزشکی و سلامت با ۴۲۷ نشریه، به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند.

رئیس مؤسسه ISC در خصوص اهمیت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز فعال در زمینه آموزش و پژوهش علوم انسانی، اجتماعی و هنر اظهار داشت: امروزه رتبه‌بندی‌های دانشگاهی به عنوان بخش مهمّی از فرایند ارزشیابی آموزش عالی توجّه زیادی را در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملّی به خود معطوف داشته‌اند. اینگونه ارزیابی‌ها که عمدتاً به شکل فهرستی از دانشگاه‌ها در مقایسه با یکدیگر ارائه می‌شود، جایگاه هر دانشگاه را بر اساس عملکرد آن دانشگاه در زمینه‌های مختلف بیان می‌کند. در نتیجه، تضمین کیفیت در آموزش عالی با راهکار‌هایی از جمله رتبه بندی میسر می‌شود.

او در ادامه به ضرورت ایجاد نظام‌های رتبه بندی موضوعی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام‌های رتبه بندی موضوعی در مقابل نظام‌های رتبه‌بندی جهانی، برای مقایسه دانشگاه‌ها به صورت عادلانه رشته‌های موضوعی به صورت مجزا مورد مقایسه قرار گیرند تا اگر دانشگاهی در یک رشته موضوعی به صورت تخصصی کار می‌کند و یا بنا بر ماموریت دانشگاهی رشته خاصی را ندارد، رتبه آن در کل، تحت تاثیر این موضوع قرار نگیرد.

علویان مهر در این نشست گزارشی درباره موضوع نقش آفرینی نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری ارائه کرد و با ارائه یک پیشنهاد گفت: ایجاد سامانه جامع ایده پردازی و نیازسنجی علوم انسانی با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون پایگاه داده پایان نامه و رساله ها، شاخص مشارکت استانی و سازمانی، سکوی همرسانی نیاز و ایده و داشبورد پایش تحولات اجتماعی می‌تواند به این امر مهم کمک فراوانی کند.

در ادامه آخرین اطلاعات و آمار درگاه آشنایی با نخبگان وآینده سازان (دانا) و سامانه رصد افتخارات محققان و دانشمندان (سرآمدان) برای حاضرین در جلسه تشریح شد.

رئیس مؤسسه ISC، پیشنهاد تأسیس مرکز ملی علوم انسانی دیجیتال در مؤسسه ISC را مطرح کرد. هدف از تأسیس آن، توسعه و نوآوری در پژوهش‌های علوم انسانی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی، آموزش و توانمندسازی پژوهشگران و دانشجویان، و ارائه خدمات علمی و داده‌ای به نهاد‌های دولتی، پژوهشی و آموزشی است.

در این جلسه، راهکار‌های اجرایی برای توسعه علوم انسانی دیجیتال و همچنین ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان یک زبان علمی پیشرو در جهان نیز ارائه شد. راهکار‌هایی از قبیل: ایجاد یک مدل هوش مصنوعی به زبان فارسی، ایجاد نرم‌افزار CAT (ترجمه به کمک رایانه) مختص زبان فارسی، ایجاد ابزار تبدیل صدا و تصویر به متن، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل متون قرآنی، ادبی، فلسفی و ...، ایجاد آرشیو دیجیتال متون کلاسیک اسلامی و همچنین نقشه‌برداری تاریخی علم در اسلام.

در این جلسه همچنین تفاهم‌نامه همکاری با هدف همکاری مؤثر با شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای طرح آمایش آموزش عالی در حوزه «علوم انسانی» شامل رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز فعال آموزشی و پژوهشی مرتبط و همچنین اعتباربخشی رشته‌های این حوزه و انتشار نتایج حاصله در درگاه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به امضا طرفین رسید.

منبع: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام