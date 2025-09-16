رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل، را به آدولف هیتلر، دیکتاتور پیشین حزب نازی آلمان، تشبیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز سه‌شنبه بار دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را به آدولف هیتلر، دیکتاتور پیشین حزب نازی آلمان، تشبیه کرد. اظهارات او پس از آن مطرح شد که اسرائیل امروز زودتر عملیات زمینی خود در شهر غزه را آغاز کرد.

اردوغان اعلام کرد: «از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است» و هشدار داد که او «با سرنوشت نهایی یکسانی روبرو خواهد شد». او همچنین حمله هوایی اسرائیل به اعضای تیم مذاکره کننده حماس در قطر را محکوم کرد و آن را «خیانت‌آمیز» خواند.

اردوغان ابراز امیدواری کرد که به رسمیت شناختن آتی دولت فلسطین توسط چندین کشور برجسته غربی، فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند و گفت که ترکیه در پی جلب حمایت بیشتر برای فلسطین در سازمان ملل متحد خواهد بود.

منبع: آناتولی

