اسکی باز ایتالیایی در جریان تمرین در شیلی جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماتئو فرانزوسو اسکی باز ایتالیایی در جریان تمرین در پیست اسکی لاپارو در شیلی جان خود را از دست داد.

او در جریان تمرین سقوط کرد و دچار ضربه شدید مغزی شد فرانزوسو با هلیکوپتر به بخش مراقبت‌های ویژه یک کلینیک در سانتیاگو منتقل شد.

فرانزوزو از دو لایه نرده ایمنی عبور کرد و به نوع دیگری از نرده که شش تا هفت متر خارج از زمین مسابقه قرار داشت، برخورد کرده است. پس از مرگ ماتیلده لورنزی، قهرمان نوجوانان در وال سنالس در اکتبر ۲۰۲۴ او دومین اسکی‌باز نخبه ایتالیایی است که در یک سال گذشته در یک حادثه تمرینی جان خود را از دست می‌دهد.

فرانزوسو که از سال ۲۰۲۱ عضو تیم جام جهانی ایتالیا بود، در کنار دیگر اسکی‌بازان ایتالیایی از جمله دومینیک پاریس، کریستوف اینرهوفر و ماتیا کاس در شیلی تمرین می‌کرد.

برچسب ها: اسکی باز ، پیست اسکی
خبرهای مرتبط
۵ نفر به جرم دست‌کاری لباس اسکی تعلیق شدند
جهت حضور در مسابقات جهانی تایلند؛
لیست تیم ملی هاکی روی یخ زیر ۱۸ سال دختران اعلام شد
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان/ جنگ عموزاد و آذرپیرا برابر طلایی‌های المپیک
اظهارات احسان حدادی در مورد ورزشکاران بازداشتی در کره جنوبی
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
برنامه روز پنجم والیبال قهرمانی جهان/ نبرد سرنوشت‌ساز ایران
تراکتور- شباب الاهلی امارات؛ تقابل شاگردان اسکوچیچ با یاران سردار آزمون
باکیچ: هواداران زیاد، باعث حضورم در پرسپولیس شد/ بی‌صبرانه منتظر بازی در ورزشگاه آزادی هستم
سپاهانی‌ها در اندیشه طلسم‌شکنی در اردن
احتمال حضور ۲ بازیکن خارجی جدید در ترکیب استقلال
سه ستون ثابت استقلال در مسیر آسیایی
آخرین اخبار
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را کشت
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال
پیاتزا: ذهنیت بازیکنان تغییر کرد، اما کافی نیست
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال جوانان در تهران
احتمال حضور ۲ بازیکن خارجی جدید در ترکیب استقلال
صالحی: حتما از گروه خود صعود می‌کنیم
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
نماینده کرمانشاه قهرمان مسابقات سپک تاکرای کاپ آزاد کشور شد
حضور دو داور ایرانی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
سه ستون ثابت استقلال در مسیر آسیایی
قهرمانی نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی رولبال زیر ذره بین رسانه عمان
برنامه بازی‌های تیم ملی فوتسال بانوان ایران در جام جهانی ۲۰۲۵ اعلام شد
سرمربی تیم ملی هندبال بانوان وارد تهران شد
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
تبریک باشگاه پرسپولیس به مناسبت ششمین قهرمانی کشتی ایران
شکایت تراکتور از استقلال رد شد
استقلال هم در تختی به میدان می‌رود
اظهارات احسان حدادی در مورد ورزشکاران بازداشتی در کره جنوبی
صعود پینگ‌پنگ‌بازان ایران در جدیدترین رتبه بندی جهانی
برنامه روز پنجم والیبال قهرمانی جهان/ نبرد سرنوشت‌ساز ایران
برنامه روز پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان/ جنگ عموزاد و آذرپیرا برابر طلایی‌های المپیک
سپاهانی‌ها در اندیشه طلسم‌شکنی در اردن
تراکتور- شباب الاهلی امارات؛ تقابل شاگردان اسکوچیچ با یاران سردار آزمون
باکیچ: هواداران زیاد، باعث حضورم در پرسپولیس شد/ بی‌صبرانه منتظر بازی در ورزشگاه آزادی هستم
مهدی خانی جایگزین اولادقباد شد
پیام تبریک دنیامالی برای قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی
درستکار: قهرمانی نتیجه یک کار تیمی است/ امیدوارم پرچم ایران همیشه سرفراز باشد
تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد