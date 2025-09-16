اسکی باز ایتالیایی در جریان تمرین در شیلی جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماتئو فرانزوسو اسکی باز ایتالیایی در جریان تمرین در پیست اسکی لاپارو در شیلی جان خود را از دست داد.

او در جریان تمرین سقوط کرد و دچار ضربه شدید مغزی شد فرانزوسو با هلیکوپتر به بخش مراقبت‌های ویژه یک کلینیک در سانتیاگو منتقل شد.

فرانزوزو از دو لایه نرده ایمنی عبور کرد و به نوع دیگری از نرده که شش تا هفت متر خارج از زمین مسابقه قرار داشت، برخورد کرده است. پس از مرگ ماتیلده لورنزی، قهرمان نوجوانان در وال سنالس در اکتبر ۲۰۲۴ او دومین اسکی‌باز نخبه ایتالیایی است که در یک سال گذشته در یک حادثه تمرینی جان خود را از دست می‌دهد.

فرانزوسو که از سال ۲۰۲۱ عضو تیم جام جهانی ایتالیا بود، در کنار دیگر اسکی‌بازان ایتالیایی از جمله دومینیک پاریس، کریستوف اینرهوفر و ماتیا کاس در شیلی تمرین می‌کرد.