در جلسه پیگیری مشکلات حوزه کاغذ مصوب شد که ۴۰ میلیون دلار با نرخ مورد تایید بانک مرکزی برای حوزه مطبوعات و نشر تخصیص داده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در جلسه در خصوص کاغذ با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ و لزوم حل مشکلات این حوزه اظهار کرد: حل مشکل گرانی و کمبود کاغذ مطبوعات و انتشارات نشانه توجه دولت به اهمیت موضوعات فرهنگی در کشور است بنابراین باید با برنامهریزی مناسب این مشکل حل شود.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای حل مشکل کاغذ گفت: دولت به اهمیت مسائل فرهنگی واقف است. حل مسئله کاغذ هم مطالبه اصحاب رسانه و نشر است و هم مورد تاکید رئیسجمهور که باید پیگیری شود.
وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزیهای مناسبی که از سال گذشته انجام شد، حدود ۹۵ درصد کتابهای درسی برای سال تحصیلی جاری در شهریور ماه آماده شد. همین برنامهریزی نیز برای آماده سازی کتابهای دانشآموزان برای سال بعد هم دنبال شود.
عارف ادامه داد: برای کاهش قیمت لوازمالتحریر و از جمله دفترچه دانش آموزان هم نمایشگاههایی از سوی اصناف برگزار شده است. همچنین باید توجه شود که از تولید لوازمالتحریر لوکس پرهیز شده تا محصولات ارزان ولی با کیفیت در اختیار خانوادهها قرار گیرد.
در این جلسه مصوب شد که ۲۰ میلیون دلار با نرخ مورد تایید بانک مرکزی برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و ۲۰ میلیون دلار با همین نرخ برای حل مشکل کاغذ نشر تخصیص داده شود.
همچنین مقرر شد ارائه تسهیلات ریالی برای حل مشکلات این حوزه با محوریت وزارت ارشاد در اولویت باشد.
تسریع تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای انجام شده در خصوص کاغذ نیز مورد تاکید قرار گرفت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت