در جلسه پیگیری مشکلات حوزه کاغذ مصوب شد که ۴۰ میلیون دلار با نرخ مورد تایید بانک مرکزی برای حوزه مطبوعات و نشر تخصیص داده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در جلسه در خصوص کاغذ با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ و لزوم حل مشکلات این حوزه اظهار کرد: حل مشکل گرانی و کمبود کاغذ مطبوعات و انتشارات نشانه توجه دولت به اهمیت موضوعات فرهنگی در کشور است بنابراین باید با برنامه‌ریزی مناسب این مشکل حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم پیگیری جدی برای حل مشکل کاغذ گفت: دولت به اهمیت مسائل فرهنگی واقف است. حل مسئله کاغذ هم مطالبه اصحاب رسانه و نشر است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهور که باید پیگیری شود.

وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی‌های مناسبی که از سال گذشته انجام شد، حدود ۹۵ درصد کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی جاری در شهریور ماه آماده شد. همین برنامه‌ریزی نیز برای آماده سازی کتاب‌های دانش‌آموزان برای سال بعد هم دنبال شود.

 عارف ادامه داد: برای کاهش قیمت لوازم‌التحریر و از جمله دفترچه دانش آموزان هم نمایشگاه‌هایی از سوی اصناف برگزار شده است. همچنین باید توجه شود که از تولید لوازم‌التحریر لوکس پرهیز شده تا محصولات ارزان ولی با کیفیت در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

در این جلسه مصوب شد که ۲۰ میلیون دلار با نرخ مورد تایید بانک مرکزی برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و ۲۰ میلیون دلار با همین نرخ برای حل مشکل کاغذ نشر تخصیص داده شود.

همچنین مقرر شد ارائه تسهیلات ریالی برای حل مشکلات این حوزه با محوریت وزارت ارشاد در اولویت باشد.

تسریع تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های انجام شده در خصوص کاغذ نیز مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: کاغذ ، محمدرضا عارف
خبرهای مرتبط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را به داخل فراهم کند
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
تصمیمات جدی درباره کالا‌های اساسی و تنوع بخشی به واردات خواهیم گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
آخرین اخبار
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را به داخل فراهم کند
هشدار دیوان محاسبات نسبت به صادرات غیراصولی پلاسمای خون
اکو جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی ایران دارد
قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان را تبریک گفت
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
پزشکیان: تقویت اتحاد کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
عراقچی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
رئیس جمهور وارد تهران شد
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع اجرای توافقات
پاسخ لاریجانی به گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی