وزیر بهداشت، در اجلاس وبیناری با اعلام آغاز کشوری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از پیگیری مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۸۰ همت به وزارت بهداشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس وبیناری که صبح امروز در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: برای تأمین منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت دو کار در حال انجام است؛ اول اینکه ۶ ماه است پیگیر مصوبه مجلس درباره ۸۰ همت فروش سهام کارخانجات و شرکت و اختصاص منابع آن به وزارت بهداشت هستیم.

وی افزود: علیرغم مقاومت برخی دستگاه‌ها هیأت دولت بالاخره اختصاص این منابع را تصویب کرد و اکنون در سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری است و شنبه در همین زمینه با معاون اول دولت جلسه داریم.

وی ادامه داد: پیگیری ۷۰ همت بدهی دولت به تأمین اجتماعی برای بخش بهداشت و درمان غیرمستقیم نیز همین هفته به نتیجه رسید. این بدهی نشان دار برای پرداخت در درمان غیرمستقیم خواهد بود و در جلسات سران سه قوه بررسی و مصوب خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به فصل تصویب بودجه در مجلس، تاکید کرد: رؤسای دانشگاه‌ها درباره نیاز‌های خودشان با نمایندگان استانی خود جلسات لازم را برگزار کرده و پیگیر مسائل و مشکلات سلامت استان‌های تحت امرشان باشند.

ظفرقندی بیان داشت: دانشگاه‌های علوم پزشکی با موارد متعددی مواجهند که باید با اولویت بندی به مسائل رسیدگی کنند. کشور شرایط ویژه‌ای دارد و باید حواس همه به تمام مسائل، از جمله شرایط نه جنگ و نه صلح که در آن قرار داریم باشد.

وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکید کرد: در کنار این برنامه مهم هیچ کار دیگری نباید تعطیل شود، گفت: به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نه فقط به عنوان یک تکلیف قانونی، بلکه به عنوان برنامه اصلاح ساختار بهداشت و درمان کشور نگاه کنید. این برنامه باید جلوی هدر رفت منابع را بگیرد و منجر به رفع بی عدالتی در نظام سلامت کشور شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه پزشکی خانواده باید امکانات و احترام شایسته سلامتی را به دورترین نقاط ببرد، اظهار کرد: از افراد روستایی تا شهری باید از مزایای این برنامه برخوردار شوند. منابع بابد هدفمند صرف این برنامه و سایر برنامه‌ها شود.

ظفرقندی با اعلام اینکه شروع کار در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از همین امروز در سناریویی تعریف می‌شود که توجه ویژه به منابع در آن لحاظ شود، خاطرنشان کرد: کار کارشناسی زیادی در معاونت‌های بهداشت، درمان و توسعه برای اجرای این برنامه انجام شده است. امروز روز مبارکی است، زیرا شبکه فقط محدود به مراقبت‌های اولیه نیست. برنامه پزشکی خانواده از ارتقای سواد سلامت و خود مراقبتی شروع می‌شود و تا سطوح ۲ و ۳ ادامه می‌یابد.

وی تصریح کرد: ابتدا برای اجرای بهتر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ارزیابی و پایلوت برنامه را از یک بخش از شبکه در استان خود شروع کنید و به تدریج اجرای برنامه را به سایر نقاط استان تان تسری دهید.

وزیر بهداشت خطاب به رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد: کشور در حالت نه جنگ نه صلح قرار دارد و علاوه بر آمادگی لازم باید به مرور دستورالعمل‌های حالت جنگ و مرور دستورالعمل‌های بیمارستان‌های معین بپردازید. حتی اگر توانستید یکبار این دستورالعمل‌ها را به صورت مانور اجرا کنید تا در هنگامه لازم آمادگی داشته باشد. البته تمرکز امروز نظام سلامت اجرای پزشکی خانواده است ولی از مسائل مهم دیگری مانند ذخایر استراتژیک دارو و ملزومات نباید غفلت شود.

وزیر بهداشت بار دیگر با تاکید بر اینکه اولویت اول، دوم و سوم وزارت بهداشت نیروی انسانی است، یادآور شد: اگر نیروی انسانی رضایت نداشته باشد مشکلات بیشتری برای نظام سلامت پدید می‌آید. بعضی دانشگاه‌ها به فکر پانسیون پرستاری افتاده‌اند که خبر خوشحال کننده‌ای است. پانسیون رزیدنت‌ها، انترن‌ها را هم پیگیری کنید تا راندمان کار با این رسیدگی‌ها نسبت به وضعیت منابع انسانی، ارتقا یابد.

ظفرقندی با اعلام این خبر که در زمینه کارانه‌های کادر سلامت هم اقدامات خوبی در حال انجام است، گفت: ۸ هزار ورودی دانشگاه‌های علوم پزشکی امسال به ۱۶ هزار دانشجو رسیده که این دانشجویان امکانات می‌خواهند لذا با نمایندگان مجلس در فصل بودجه برای ترغیب آنان به کمک به دانشگاهتان رایزنی کنید.

وزیر بهداشت در پایان با بیان اینکه ما می‌خواهیم شروع عملیات سطوح ارجاع، نسخه نویسی، نوبت‌گیری و بازخورد الکترونیک از سطوح بالا به پایین را آغاز کنیم، تصریح کرد: حوزه بهداشت و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک بخش از مأموریت ماست. باید به بخش‌های مهم دیگر همچون ارتقای سواد سلامت، مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت و خود مراقبتی نیز توجه شود.

منبع: وزارت بهداشت