باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور امروز سهشنبه در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره شراکت استراتژیک میان دو کشور گفتوگو کرد.
الانصاری توضیح داد که امیر قطر با روبیو درباره حمله رژیم تروریستی اسرائیل به دوحه و جنگ غزه صحبت کرده و بر استراتژیک بودن روابط قطر با آمریکا، بهویژه در سطح دفاعی، تاکید نمود.
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین بر اصرار دوحه بر دفاع از حاکمیت خود و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار هرگونه حمله تاکید کرد. او اشاره کرد که پیامی که به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، داده شده این است که نقض قانون بینالمللی بدون پاسخگویی ادامه نخواهد یافت.
در مورد گزارشها مبنی بر اطلاع واشنگتن از حمله ۵۰ دقیقه پیش از وقوع آن، سخنگوی قطری گفت: «ما با گزارشهای رسانهای کاری نداریم و مستقیما با آمریکا در ارتباط هستیم.»
در خصوص مذاکرات غیرمستقیم با جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، الانصاری اظهار داشت که مذاکرات در حال حاضر واقعبینانه به نظر نمیرسد، زیرا نتانیاهو میخواهد هر کسی را که با او مذاکره میکند، ترور کند و کشور میانجی را بمباران میکند. او در پایان، از موضع همبستگی کشورهای عربی و اسلامی با قطر قدردانی کرد.
منبع: الجزیره