باشگاه خبرنگاران جوان -امیرعباس بقایی با اشاره به اینکه انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود، اظهار کرد: داوطلبان شرکت در این دوره از انتخابات می‌توانند از ۲۱ تا ۲۷ دی‎‌ماه نام‌نویسی خود را انجام دهند.

وی با بیان به اینکه فرآیند انتخابات در روز‌های اخیر با صدور اطلاعیه شماره یک وزارت کشور به صورت رسمی آغاز شده است، مطرح کرد: این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود و همچنین ثبت نام از داوطلبان نیز برای نخستین مرتبه به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

فرماندار قم با اشاره به اینکه در این دوره تغییر مهمی نسبت به دوره‌های قبل رقم خورده است، عنوان کرد: در دوره‌های گذشته مقامات محلی و افراد شاغلی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات می‌شدند باید روز ثبت نام استعفا می‌دادند ولی در این دوره باید سه ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفای خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه گواهی عدم سوءپیشینه نیز باید تا زمان ثبت نام از سه ماه اعتبار برخوردار باشد، خاطرنشان کرد: زمان دریافت گواهی سوء پیشینه نیز در نخستین اطلاعیه وزارت کشور، اطلاع‌رسانی شده است که از طریق منابع رسمی قابل دسترس است.

منبع:فرمانداری قم