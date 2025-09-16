در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر آموزش و پرورش از تعدادی از دانش آموزان نخبه تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از ظهر امروز -سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴- در اولین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد) و جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در سالن همایش‌های شیخ فضل‌الله نوری مجلس برگزار شد، دانش‌آموزانی که آثار خلاقانه و تحلیلی آنها پس از طی مراحل داوری تخصصی برگزیده شده است، مورد تقدیر قرار گرفتند.

رادین شیخ‌الاسلامی از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، هلیا باقری از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، الینا تاریخی از اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل و محمد مهدی محمدی پور از اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی دانش‌موزانی بودندن که به نمایندگی از گروه‌های خود توسط مقامات مسئول مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی است، کارسوق (معادل فارسی workshop) «حکمرانی داده‌محور» که با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان در زمینه بهره‌برداری بهینه از داده‌ها طراحی شده است و بستری را برای تعامل و نمایش توانمندی‌های نسل جوان در سراسر ایران فراهم آورده است.

منبع: ایسنا