باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی در بیست و هشتمین وبینار تخصصی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه با موضوع راهبرد‌های معاونت زراعت برای تامین و پایداری امنیت غذایی، با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با ارائه راهکار‌هایی به دنبال آن است تا با کمترین آسیب به تولید و معیشت کشاورزان، از این شرایط عبور کرده و پایداری نسبی را در تولید محصولات کشاورزی رقم بزند.

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه تولید سالانه حدود ۹۵ میلیون تن از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی کشور مربوط به بخش زراعت است، گفت: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، تولید محصولات اساسی و استراتژیک با استفاده از کمترین میزان آب و گسترش دیمزار‌ها از جمله راهبرد‌های اصلی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی است.

آنجفی اضافه کرد: برنامه‌های مهمی برای پایداری تولید محصولات زراعی در طرح‌های الگوی کشت و جهش تولید در دیمزار‌ها داریم و تلاش می‌کنیم با افزایش ضریب نفوذ دانش، افزایش ضریب مکانیزاسیون و معرفی ارقام مناسب زراعی به این هدف مهم دست یابیم.

پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران، گفت: از مجموع ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) اعتباری که برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در نظر گرفته شد، تاکنون ۱۵۰ همت به گندمکاران پرداخت شده است.

به گفته وی، برای نخستین بار امسال ردیف اعتباری از منابع درآمدی دولت به این امر اختصاص یافت تا قبل از آغاز سال زراعی جدید، مطالبات گندمکاران تسویه شود. تاخیر ایجاد شده نیز به دلیل التهابات جنگ بود.

آنجفی به افزایش نزدیک به دو برابری تحویل گندم به مراکز خرید در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ (با وجود خشکسالی بیشتر) اشاره کرد و افزود: براساس آمار سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴.۵ میلیون تن گندم تحویل مراکز خرید کشور شده بود که این میزان در سال جاری به حدود ۸ میلیون تن افزایش یافت که با وجود بحران جدی منابع آبی طی سال‌های اخیر و مقایسه سطوح کشت، این افزایش حاکی از رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی کشور است.

وی پیش‌بینی کرد: با استفاده از ظرفیت بالای تولید در دیمزار‌ها و بکارگیری روش‌های نوین، افزایش دو برابری در تولید فعلی نیز تحقق یابد.

لزوم مصرف همزمان کود‌های ازته و فسفاته در کشت محصولات پاییزه

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سهم کود در هزینه‌های تولید محصولات زراعی را با اختصاص یارانه‌های دولتی کمتر از ۵ درصد اعلام کرد و گفت: واردات کود‌های فسفاته با ارز ترجیحی انجام می‌شود، در خصوص کود‌های ازته نیز یارانه قابل توجهی از سوی دولت به پتروشیمی‌ها اختصاص می‌یابد، تا آنها قبل از صادرات، به قیمت مصوب کود را به کشاورزان تحویل دهند.

وی بر اهمیت تغذیه به موقع و اصولی گیاه و تامین و تدارک به موقع نهاده‌ها تاکید کرد و گفت: امسال حدود ۷۰۰ هزار تن کود‌های فسفاته از طریق واردات تامین و ترتیبی اتخاذ شده تا به موقع به دست کشاورزان برسد.

آنجفی خاطرنشان کرد: در تدارک کود اوره از سوی پتروشیمی‌ها نیز نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد جلوتر هستیم.

به گفته وی، امسال با هماهنگی‌های انجام شده به تمام محصولاتی که در الگوی کشت قرار دارند با اولویت‌بندی روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، کود شیمیایی اختصاص می‌یابد و هدفگذاری شده تا این کود‌ها قبل از شروع فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

این مقام مسئول بر بکارگیری یافته‌های تحقیقاتی در کشت محصولات پاییزه و لزوم استفاده همزمان از کود‌های ازته و فسفاته در هنگام کشت محصولات زراعی تاکید کرد و گفت: مصرف متوازن و همزمان این کود‌ها در آغاز فصل زراعی، نقش کلیدی در افزایش عملکرد، رشد یکنواخت و بهره‌وری منابع غذایی خاک دارد.

به گفته وی، استفاده ۸۰ درصدی کود ازته و کل کود فسفاته همزمان با قرار دادن بذر در خاک، می‌تواند موجب پایداری ریشه و گذر از بحران تنش آبی برای گیاه شود.

آنجفی یادآور شد: استان کردستان با بکارگیری این راهبرد تحقیقاتی توانسته است امسال با تولید حدود ۸۰۰ هزار تن گندم به عنوان دومین تولید کننده گندم کشور معرفی شود.

وی بر ضرورت آموزش بهره‌برداران و ترویج شیوه‌های صحیح مصرف نهاده‌های کشاورزی از طریق رسانه‌ها و ساختار‌های اطلاع‌رسانی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و خواستار تقویت نقش روابط عمومی‌ها در انتقال توصیه‌های فنی و علمی به بهره‌برداران شد.

پیشبرد سیاست‌های الگوی کشت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از طراحی ساختار جدیدی برای پیشبرد سیاست‌های الگوی کشت با همکاری سایر وزارتخانه‌ها خبرداد و افزود: اولین نشست کارگروه ملی الگوی کشت به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد. در استان‌ها نیز ستاد الگوی کشت با ریاست استانداران و دبیری روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تشکیل می‌شود تا موضوع تغییر و اصلاح الگوی کشت را در استان‌ها راهبری کنند.

وی اظهار داشت: تلاش ما بر این است که با همراهی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اصلاح الگوی کشت به شکل تدریجی و با کمترین آسیب به کشاورزان، عملیاتی شود.

آنجفی یادآوری کرد: در سال‌های گذشته جایگزینی تدریجی کشت محصولات کم‌آب‌بر، دستاورد‌ها و درآمد خوبی برای کشاورزان داشت، اما با مقاومت‌هایی نیز همراه بود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این وبینار با اشاره به میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر خلاف تصور عمومی که مصرف ۹۰ درصد آب را به حوزه کشاورزی نسبت می‌دهند، حداکثر ۵۰ درصد از منابع آبی در دسترس، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این که میزان آب در اختیار بخش کشاورزی در برنامه هفتم ۷۰ میلیارد مترمکعب تعیین شده، در سال زراعی جاری حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب آب به این بخش اختصاص یافت.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی با همین مقدار آب و استفاده از راهبرد‌هایی همچون انتقال کشت محصولات کشاورزی به اراضی دیم، خشکه‌کاری برنج، گسترش کشت در دیمزارها، کشت محصولات کم‌آب‌بر، کشت گیاهان دارویی و ... می‌تواند کشور را به سمت تولید پایدار کشاورزی سوق دهد.

آنجفی، مدیریت منابع آبی را از وظایف وزارت نیرو برشمرد و افزود: اگر آب به صورت حجمی و مشخص در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، نگرانی از بابت نحوه مصرف در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.

وی بر خوداتکایی و پایداری در تولید محصولات اساسی همچون گندم و جو تاکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات همچون دانه‌های روغنی، کلزا، محصولات علوفه‌ای و حبوبات در تناوب این دو محصول کشت می‌شوند، بنابراین ما در تلاشیم به سهم خود با کمترین مصرف منابع آبی و با افزایش بهره‌وری، به تولید پایدار محصولات کشاورزی دست یابیم.

نقش روابط عمومی‌ها در اقناع افکار عمومی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر اطلاع‌رسانی شفاف به کشاورزان تاکید کرد و گفت: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها باید با تبیین سیاست‌های دولت، زمینه اقناع افکار عمومی و همراهی کشاورزان را فراهم کنند.

وی افزود: روابط عمومی‌ها با تبیین و تشریح پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این طرح، در آگاهی‌رسانی به کشاورزان و مردم نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

آنجفی تصریح کرد: روابط عمومی‌ها به عنوان عضو کارگروه ملی الگوی کشت، باید الزامات اجرای این طرح و سیاست‌های حمایتی آن را اطلاع‌رسانی کرده و در اقناع کشاورزان تلاش کنند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی