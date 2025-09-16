همزمان با هفته وقف، در مراسمی سه طرح اقتصادی و عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -همزمان با هفته وقف، آیین افتتاح سه طرح عمرانی از محل موقوفات و بقاع متبرکه و با سرمایه گذاری بیش از یکصد میلیارد تومانی در شهر قم برگزار شد. 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه این سه طرح سرمایه گذاری در زمینه‌های ساختمان مسکونی، اداری و مجموعه اقامتی است گفت: یک طرح مسکونی و تجاری در خیابان عمار یاسر، شامل ۸ واحد مسکونی و تجاری به مساحت ۲ هزار متر مربع است که با هزینه ۵۶ میلیارد تومان ساخته شده است. 

حجت الاسلام عباس اسکندری افزود: طرح دوم شامل مجموعه اداری و تجاری است که در شش طبقه و به مساحت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بلوار ۴۵ متری صدوق و با هزینه ۳۵ میلیارد تومان ساخته شده است. 

وی گفت: سومین طرح به بهره برداری رسیده یک مجموعه اقامتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در چهار طبقه و در ۱۸ واحد و با هزینه ۱۳ میلیارد تومانی در خیابان امام خمینی (ره) در نزدیکی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ساخته شده است. 

استاندار قم هم در مراسم افتتاح این طرح‌ها با اشاره به برکات وقف در جامعه گفت: طرح‌های عمرانی که از محل وقف ساخته می‌شود پشتیبان خوبی برای مردم به حساب می‌آید و شاهدیم که وقف در زمینه‌های درمان، آموزش و حمایت از خانوار‌های کم برخوردار خدمات خوبی ارائه می‌کند. 

اکبر بهنام جو با تاکید بر ضرورت ساخت اردوگاه ویژه دانش آموزی در استان گفت: قرار است اردوگاه دانش آموزی با حمایت واقفان در بخش فردو ساخته شود.

منبع:روابط عمومی اوقاف و امور خیریه قم

برچسب ها: اوقاف و امور خیریه ، طرح های عمرانی
افتتاح سه طرح عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم
