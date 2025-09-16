باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پولیتیکو با استناد به ایمیلی از روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گزارش داد که پارلمان اروپا در جلسه عمومی خود که از ۶ تا ۹ اکتبر برگزار میشود، در مورد دو طرح جداگانه عدم اعتماد به رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین بحث و رأیگیری خواهد کرد.
به گفته منابع، انتظار میرود بحث مشترک در مورد هر دو طرح در ۶ اکتبر برگزار شود و رأیگیریها به طور جداگانه در ۹ اکتبر برگزار شود. پولیتیکو خاطرنشان کرد که ارائه همزمان دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون بیسابقه است. جناحهای مختلف از طیف سیاسی تقریباً همزمان، درست قبل از اینکه قرار بود فون در لاین در ۱۰ سپتامبر سخنرانی وضعیت کشور خود را ایراد کند، این روند را آغاز کردند.
منابع گفتند که جناح راستگرای «میهنپرستان برای اروپا» موفق شد درخواست خود را تنها ۲۰ ثانیه قبل از گروه چپ ارائه دهد، به این معنی که پیشنهاد آنها ممکن است ابتدا به رأی گذاشته شود.
این دومین رأی عدم اعتمادی است که فون در لاین در سال جاری با آن مواجه شده است. در ۱۰ ژوئیه، در جریان جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ، پیشنهادی در مورد ادعاهای فساد در تهیه واکسنهای کووید-۱۹ مطرح شد - اولین رأیگیری از این دست در ۲۵ سال. این پیشنهاد که توسط گئورگی پیپریا، نماینده رومانیایی پارلمان اروپا، مطرح شده بود، رد شد: از ۵۵۳ نماینده پارلمان اروپا که رأی دادند، ۳۶۰ نفر مخالف، ۱۷۵ نفر موافق و ۱۸ نفر ممتنع بودند.