سفیر روسیه در دانمارک به دلیل آنچه تجاوز پهپادی به لهستان خوانده شده به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سفارت روسیه در تلگرام اعلام کرد که وزارت امور خارجه دانمارک سفیر روسیه در این کشور را به دلیل حادثه پهپادها در لهستان، فراخوانده است.

در بیانیه ای در این باره آمده است: در ۱۵ سپتامبر، ولادیمیر باربین، سفیر روسیه در دانمارک به دلیل نقض عمدی حریم هوایی لهستان توسط پهپاد‌های روسی به وزارت امور خارجه دانمارک احضار شد. در طول این مکالمه، ولادیمیر باربین توجه وزیر امور خارجه، ال. ماچون، را به آمادگی وزارت دفاع روسیه برای برگزاری مذاکره با وزارت دفاع لهستان جلب کرد. او خاطرنشان کرد که اهدافی برای تخریب در خاک لهستان تعیین نشده است. حداکثر برد پرواز پهپاد‌های روسی مورد استفاده در حمله به شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین که گفته می‌شود از مرز لهستان عبور کرده‌اند، از ۷۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کند.»

این دیپلمات روس همچنین «اشاره کرد که عدم پاسخ سازنده به پیشنهاد مذاکره و عجله‌ای که کشور‌های ناتو با آن روسیه را به خاطر آنچه اتفاق افتاده سرزنش می‌کنند و افزایش حضور نظامی خود در کشور‌های هم‌مرز با روسیه، تنها به تشدید بیشتر تنش منجر می شود و نشان‌دهنده آمادگی کشور‌های عضو این ائتلاف برای ادامه درگیری در اوکراین است.»

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیش از این گفته بود که لهستان هیچ مدرکی مبنی بر ارسال پهپاد‌ها توسط روسیه ندارد و اقدامات لهستان را با این جمله توضیح داد که این کشور «می خواهد به دامن زدن به روسیه‌هراسی ادامه دهد.»

منبع: تاس