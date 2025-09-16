سفیر روسیه در دانمارک به دلیل آنچه تجاوز پهپادی به لهستان خوانده شده به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سفارت روسیه در تلگرام اعلام کرد که وزارت امور خارجه دانمارک سفیر روسیه در این کشور را به دلیل حادثه پهپادها در لهستان، فراخوانده است.

در بیانیه ای در این باره آمده است: در ۱۵ سپتامبر، ولادیمیر باربین، سفیر روسیه در دانمارک به دلیل نقض عمدی حریم هوایی لهستان توسط پهپاد‌های روسی به وزارت امور خارجه دانمارک احضار شد. در طول این مکالمه، ولادیمیر باربین توجه وزیر امور خارجه، ال. ماچون، را به آمادگی وزارت دفاع روسیه برای برگزاری مذاکره با وزارت دفاع لهستان جلب کرد. او خاطرنشان کرد که اهدافی برای تخریب در خاک لهستان تعیین نشده است. حداکثر برد پرواز پهپاد‌های روسی مورد استفاده در حمله به شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین که گفته می‌شود از مرز لهستان عبور کرده‌اند، از ۷۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کند.»

این دیپلمات روس همچنین «اشاره کرد که عدم پاسخ سازنده به پیشنهاد مذاکره و عجله‌ای که کشور‌های ناتو با آن روسیه را به خاطر آنچه اتفاق افتاده سرزنش می‌کنند و افزایش حضور نظامی خود در کشور‌های هم‌مرز با روسیه، تنها به تشدید بیشتر تنش منجر می شود و نشان‌دهنده آمادگی کشور‌های عضو این ائتلاف برای ادامه درگیری در اوکراین است.»

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیش از این گفته بود که لهستان هیچ مدرکی مبنی بر ارسال پهپاد‌ها توسط روسیه ندارد و اقدامات لهستان را با این جمله توضیح داد که این کشور «می خواهد به دامن زدن به روسیه‌هراسی ادامه دهد.»

منبع: تاس

برچسب ها: سفارت روسیه ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
نروژ سفیر روسیه را در رابطه با ادعای حادثه پهپاد فراخواند
رزمایش زاپاد؛ تمرین پرتاب موشک کروز روسیه بر فراز دریای بارنتز
لهستان یک پهپاد را بر فراز اماکن دولتی خنثی و دو بلاروسی را بازداشت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امارات، شریک اسرائیل طی عملیات‌های ترور در یمن
افزایش بی‌سابقه قیمت طلا درپی افت ارزش دلار
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
آمریکا بار دیگر یک قایق ونزوئلایی را هدف قرار داد؛ سه ونزوئلایی کشته شدند
چرایی حضور آمریکای ترامپ در قفقاز جنوبی؟
۳۱ کشته در درگیری‌های مرزی پاکستان و شبه‌نظامیان طالبان
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
شنیده شدن صدای انفجار‌های شدید در پایتخت سوریه
شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ از نیویورک تایمز به بهانه افترا
آلمان و اسرائیل؛ میراث تاریک گذشته و شراکت خونین امروز
آخرین اخبار
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه
احضار سفیر اسرائیل در اسپانیا برای دومین بار در کمتر از یک هفته
افزایش بی‌سابقه قیمت طلا درپی افت ارزش دلار
رزمایش زاپاد؛ تمرین پرتاب موشک کروز روسیه بر فراز دریای بارنتز
امارات، شریک اسرائیل طی عملیات‌های ترور در یمن
نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر حملات اوکراین به روسیه
۳۱ کشته در درگیری‌های مرزی پاکستان و شبه‌نظامیان طالبان
پیام دوگانه ترامپ: اسرائیل دیگر به قطر حمله نمی‌کند، اما حمله به غزه ادامه دارد
چرایی حضور آمریکای ترامپ در قفقاز جنوبی؟
اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و مقامات ارشد این اعمال را تحریک کرده‌اند
تایید فروش جنگنده اف-۱۶ آمریکا به پرو
قطع گسترده اینترنت در بلخ به دستور طالبان
فرستاده سازمان ملل: چرخه تشدید درگیری بین اسرائیل و یمنی‌ها باید پایان یابد
روبیو: ترامپ احتمالاً هفته آینده با زلنسکی دیدار خواهد کرد
ابراز خوشحالی وزیر جنگ اسرائیل از سوختن شهر غزه