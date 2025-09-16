رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، از حذف هزینه‌های غیرقانونی تاکسی‌های اینترنتی و اتصال مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوز‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نظری امروز -سه شنبه ۲۵ شهریورماه- در حاشیه برگزاری نودمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره مصوبات نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با اشاره به اینکه این نشست ۵ دستور جلسه داشت و مهم‌ترین آن نیز تصویب شیوه‌نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود، اظهار داشت: این شیوه‌نامه که در اردیبهشت‌ماه مصوب شده بود، نحوه تعلیق و ابطال کاربرگ‌ها را به تأیید هیأت رساند و این امر محقق شد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی، لغو هزینه‌های غیرقانونی دریافت‌شده توسط شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی بود که بر اساس بررسی‌های کارشناسی و رأی هیأت، این مغایرت حذف شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: یکی دیگر از مصوبات مهم، تأیید کاربرگ‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود. ۱۳ کاربرگ این نهاد تصویب شد و اتصال فنی آن برقرار است. همچنین آزمون معوق وکالت در سال ۱۴۰۱ از طریق درگاه ملی مجوز‌ها برگزار شده و به‌زودی ثبت‌نام‌های بعدی نیز از این طریق انجام خواهد شد. علاوه بر این ۴ کاربرگ برای کانون وکلای دادگستری نهایی شد.

نظری اضافه کرد: کانون وکلا به‌طور کامل به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده و مسائل فنی آن همزمان با بررسی کاربرگ‌ها پیش رفته است. ثبت‌نام آزمون معوق سال ۱۴۰۲ نیز از طریق این درگاه انجام می‌شود و به آزمون جدید موکول نخواهد شد.

به گفته وی، در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دو کاربرگ در بخش گردشگری به تصویب رسید.

نظری درباره اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوز‌ها توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری به‌عنوان دو بخش کلیدی قوه قضائیه (با وجود استقلال نسبی)، متصل شده‌اند و به‌زودی سایر بخش‌های قوه نیز تکمیل خواهند شد، زیرا برخی کاربرگ‌ها و مجوز‌های آنها پیش‌تر متصل بوده‌اند.

وی درباره تأکید نمایندگان قوه قضائیه بر مهلت ۶ ماهه گفت: قانون برای صدور مجوز وکالت حداکثر ۶ ماه فرصت تعیین کرده است. اعضای هیأت مقررات‌زدایی معتقدند که با کار کارشناسی، این مدت می‌تواند کاهش یابد؛ لذا دبیرخانه هیأتمقررات‌زادیی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و داراییی موظف شد ظرف ۶ ماه پیشنهادی برای کاهش این زمان به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. بخشی از این موضوع به استعلامات نهاد‌های نظارتی و امنیتی مربوط است که تسریع در پاسخ‌دهی آنها می‌تواند موانع را کاهش دهد.

نظری تأکید کرد: در صورت عدم صدور مجوز، مانند سایر مراجع، برخورد قانونی صورت گرفته و مجوز به‌صورت خودکار صادر خواهد شد. این موضوع تا ۱۵ مهر به قوه قضائیه مربوط نیست، زیرا این قوه در ابتدای مسیر قرار دارد. برای مرکز وکلا، ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش از طریق درگاه انجام می‌شود و در غیر این صورت، ثبت‌نام جداگانه صورت خواهد گرفت.

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، درگاه ملی مجوزها ، تاکسی‌های اینترنتی
خبرهای مرتبط
استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای هزینه‌های عمرانی کشور
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر اقتصاد خبر داد:
امضای توافق‌های ارزشمند در اجلاس شانگهای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی