یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ مربوط به شهریورماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۷۵ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۱۷ هزار و ۱۰۴ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۸۰ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد
حساب یارانه شارژ شد
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
