قرارداد سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان ایران با حضور رئیس فدراسیون کشورمان، رسما امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون هندبال؛ آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان ایران که بامداد امروز وارد کشور شد، با حضور در دفتر رئیس فدراسیون هندبال و دیدار و گفت‌و‌گو با علیرضا پاکدل، قرارداد خود را به صورت رسمی امضا کرد.

«سیائورا» با امضای این قرارداد تا ۲ سال آینده هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را در رویداد‌های مختلف به عهده خواهد داشت.

پاکدل در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به سیائورا، اظهار داشت: حضور شما به واسطه سرمایه‌گذاری است که ما در هندبال زنان برای بلندمدت داریم. نسبت به سال‌های گذشته فاصله ما با تیم‌هایی مثل کره و ژاپن کمتر شده و باید سعی کنیم خودمان را به آنها نزدیک‌تر کنیم. بایستی علاوه بر هدایت تیم ملی بزرگسالان، روی کار تیم‌های پایه دختران هم نظارت کامل داشته باشید. البته که ما در تمامی رده‌های در این چند سال نتایج نسبتا خوبی کسب کردیم و در مسابقات جهانی حاضر بودیم.

رئیس فدراسیون هندبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ما دو دوره در مسابقات قهرمانی جهان بانوان حضور داشتیم و در این دوره می‌خواهیم بهتر از قبل از لحاظ عملکرد فنی ظاهر شویم گرچه می‌دانیم در بحث نتیجه‌گیری با قدرت‌های اروپا فاصله داریم. در دوره‌های قبلی شاید تجربه کافی را نداشتیم، اما حالا بازیکنان ما هم باتجربه‌تر شده‌اند. امیدوارم با هماهنگی خوبی که بین شما و مربیان لیگ برتری خواهیم داشت، بتوانیم مسیر خوبی را برای هندبال بانوان در آینده ترسیم کنیم.

لازم به ذکر است، «آنا کریستیانا سیائورا» سرمربی جدید پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان بامداد امروز همزمان با آغاز اردوی جدید تیم ملی بانوان وارد ایران شد. او عصر امروز در نخستین تمرین تیم ملی بانوان حاضر خواهد شد.

برچسب ها: هندبال قهرمانی ، فدراسیون هندبال
خبرهای مرتبط
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
دعوت ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال بانوان/ سرمربی پرتغالی وارد می‌شود
در مجمع سالیانه هندبال چه گذشت؟
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال