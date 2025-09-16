باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز سه شنبه (۲۵ خردادماه) در نخستین کارسوق حکمرانی داده‌محور که با شعار «تفکر نظام‌مند و پویایی سیستم‌ها» و حضور جمعی از دانش آموزان نخبه کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: این اتفاق مبارکی است که البته شرط آن، تداوم و کیفی سازی امور به عنوان ضرورت جامعه امروز ماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری واقعی در کنار مسائل علمی و مدیریتی کشور تایید کرد و افزود: اساتید جامعه شناسی و روانشناسی دانشگاه تهران حدود ۱۸ سال قبل پژوهشی را برای یک دوره ۵۰ ساله درباره ویژگی‌های شخصیت افرادی که مبتکر یک طراحی فنی درصنعت یا اختراع ارزشمندی بودند، انجام دادند.

وی ادامه داد: این افراد در کنارضریب هوشی بالا، در سایر شاخص‌ها از جمله در مهارت‌های زندگی، نوع تربیت، ورزش و ... جزء دانش آموزانی بودند که اتفاقا رفتار‌های شیطنت آمیز هم داشتند و معدل آنها بین ۱۳ تا ۱۵ بود. ولی در نهایت رشد همه جانبه آنها را شاهد بودیم؛ بنابراین نباید به این موضوع صرفا یک بُعدی نگریست.

باید مسوولان به همه جوانان فرصت رشد بدهند

قالیباف بر دادن فرصت رشد به سایر افراد توسط مسوولان به همان میزان که به افراد مستعد فرصت داده می‌شود، تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم که استعداد‌های بالقوه را بالفعل کنیم که اگر غیر از این باشد ما یک مستکبر بوده و افراد را به صورت مستضعف نگاه داشته‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده محور را نیاز امروز کشور برشمرد و عنوان کرد: ما کشوری هستیم که نزدیک به ۱۹.۵ درصد از ترکیب نفت و گاز جهان را داریم، اما شاهد قطعی برق و آب و گاز هستیم که دلیل آن نیز عدم شناخت از حکمرانی سیستمی است؛ بنابراین امروز کشور نیازمند اهمیت دادن به نقش نخبگان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنها است.

دلیل ناترازی در بیشتر حوزه‌ها ناترازی مدیریتی است

رئیس قوه مقننه ناترازی مدیریتی را باعث ناترازی آب، برق، گاز و به صورت کلی انرژی دانست و افزود: اگر رفتار سیستمی داشته باشیم، با حکمرانی داده می‌توانیم سایر دستگاه‌ها را نیز سر خط بیاوریم. البته نظارت مجلس از جنس همان ریل گذار است تا دولت در مسیر درست برای کشور گام بردارد.

قالیباف خطاب به همه دانش آموزان کشور گفت: تصور نکنید در دوره نوجوانی و جوانی کاری نمی‌کنید. چرا که بخش مهمی از زندگی شما در این دوره رقم می‌خورد. به عنوان نمونه بیشترین حضور در دفاع مقدس و بیشترین شهید از سوی دانش آموزان بود. حتی میانگین سن فرماندهان در دوران دفاع مقدس ۲۱ تا ۲۷ سال بوده است.

وی با بیان اینکه در جوان گرایی مدیریتی کشور غفلت شده است، تصریح کرد: باید به جوانان اعتماد کرد که نکته مهمی برای ما مسئولان است. شما نیز باید این امید، باور و اعتماد به نفس را داشته باشید.

دانش آموزان نخبه توسط مسوولان حمایت شوند

قالیباف بر حمایت و عدم قطع ارتباط مسوولان با دانش آموزانی که صاحب مقام شدند تاکید کرد و گفت: این دانش آموزان در سال‌های آینده به دانشگاه‌های برتر کشور راه پیدا می‌کنند و لازم است با مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط باشند و همچنان از آنها حمایت شود.

رئیس قوه مقننه بر لزوم برخورداری از قدرت تبدیل کردن مشکل به مسأله تاکید کرد و یادآور شد: متأسفانه فقط مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌بریم و حل نمی‌شود و اگر این اقدام را انجام ندهیم بهتر است. چرا که ممکن است شرایط را بدتر کنیم.

قالیباف ادامه داد:، اما بی انصافی است که افتخارات و اقدامات بزرگی که طی این سال‌ها در کشور رخ داده است را نبینیم. ما در برابر ظلم، سلطه و زور ایستاده‌ایم و در برابر آنهایی که بویی از انسانیت نبرده و خوی درندگی دارند برای استقلال، امنیت، منافع ملی و دفاع از بشریت ایستاده‌ایم که همه اینها هزینه بردار است.

قدرت اصلی کشور موشکی و نظامی نیست بلکه مردم هستند

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و قدرت ایران گفت: در این‌جنگ همه ناتو، آمریکا و رژیم صهیونیستی یک طرف و ما در طرف دیگر ایستادیم که افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران است که آنها را وادار کرد که از ایران عاجزانه توقف آتش بخواهند در حالی که آنها به میز مذاکره خیانت کرده و به جنگ آمدند.

قالیباف خاطرنشان کرد: قدرت اصلی کشور ما نظامی و موشکی نیست بلکه بر اساس قدرت قلب مردم است که اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم باید خانواده‌های قوی داشته باشیم که مردان و زنان قوی برای آینده ایران ساخته شوند و امیدواریم شما دانش آموزان در این مسیر به درستی حرکت کنید و ما نیز برای شما بسترسازی می‌کنیم.

در این رویداد که علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز حضور داشت، از تیم‌های برتر دانش آموزی در نخستین کارسوق حکمرانی داده محور در سطح کشوری تقدیر شد.