هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب مصوبه‌ای جدید برای حمایت از جوانی جمعیت خبر داد که بر اساس آن به مادران دارای فرزند متولد شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ به مدت دو سال، ماهیانه دو میلیون تومان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با اعلام جزئیات این طرح، اظهار کرد: این مصوبه با عنوان «الزامات و راهکار‌های بهبود وضعیت جمعیت کشور» در جلسه ۹۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ چهارم شهریور به تصویب رسید و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، آن را در ۲۴ شهریور ابلاغ کرد.

دبیر شورا با اشاره به دو محور اصلی این مصوبه، گفتمان‌سازی و حمایت مالی را مهم‌ترین بخش‌های آن دانست.

خسروپناه با تأکید بر نقش شخصیت‌های حوزه علوم انسانی، فرهنگی، روحانیون و اساتید دانشگاه در فرهنگ‌سازی فرزندآوری، اظهار کرد که تمامی طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه با رویکرد محله‌محوری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اجرا خواهد شد.

مهمترین بخش این مصوبه، طرح «کارت امید مادر» است. به گفته خسروپناه، از ابتدای سال ۱۴۰۵، به هر مادری که فرزندش متولد شود، به مدت ۲۴ ماه، مبلغ دو میلیون تومان به صورت ماهیانه واریز خواهد شد. این مبلغ برای تأمین هزینه‌های خوراک، پوشاک و ملزومات کودک در نظر گرفته شده و بودجه آن در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده است. این حمایت بدون هیچ شرط دیگری شامل همه مادران می‌شود.

خسروپناه در پایان افزود: دولت به اهمیت موضوع جوانی جمعیت اعتقاد دارد و این طرح محدودیت زمانی نخواهد داشت و با حمایت دولت ادامه می‌یابد.

نهاد ریاست جمهوری، ستاد ملی جمعیت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی و اجرای این مصوبه را بر عهده دارند.

برچسب ها: نهاد ریاست جمهوری ، هدیه دولت ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
خبرهای مرتبط
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مرز‌های جغرافیایی نباید وحدت فرهنگی ایران و افغانستان را از بین ببرد
آغاز نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
پیام رهبر معظم انقلاب یک نقشه راه برای پیشرفت و اقتدار کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
آخرین اخبار
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را به داخل فراهم کند
هشدار دیوان محاسبات نسبت به صادرات غیراصولی پلاسمای خون
اکو جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی ایران دارد
قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان را تبریک گفت
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است