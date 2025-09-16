باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان در یک میدان تمرینی در اوستکا در ساحل بالتیک گفت: «بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» در لهستان شرکت می‌کنند.»

توسک در یک برنامه تلویزیونی که توسط TVP Info پخش شد، گفت: «از همان آغاز رزمایش‌ها، بیش از ۶۰ هزار سرباز شرکت کرده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آنها سربازان لهستانی هستند.»

نخست وزیر لهستان تصریح کرد که به طور خاص در رزمایش‌های میدان تمرینی اوستکا، ۱۸ هزار پرسنل نظامی از لهستان و دیگر کشور‌های ناتو شرکت دارند.

علاوه بر این، توسک تأکید کرد که برای اولین بار در لهستان، سامانه‌های موشکی پاتریوت و همچنین سامانه فرماندهی نبرد دفاع هوایی و موشکی یکپارچه (IBCS) در طول این رزمایش‌ها آزمایش خواهند شد.

در ماه سپتامبر، لهستان به طور مشترک با ناتو، یک رزمایش نظامی در مقیاس لشکر با نام رمز «مدافع آهنین» برگزار می‌کند. این رزمایش شامل مشارکت ۳۴۰۰۰ سرباز و ۶۰۰ واحد سخت‌افزار است. این رزمایش‌ها در میدان‌های نظامی اوستکا در دریای بالتیک، اورزیش در نزدیکی مرز با منطقه کالینینگراد روسیه و نووا دبا در استان ساب کارپات در نزدیکی مرز اوکراین برگزار می‌شوند.

ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان برنامه‌هایی را برای بزرگترین رزمایش‌های لشکری ​​در مقیاس بزرگ در سال‌های اخیر، که به طور مشترک با ناتو انجام می‌شود در پایان ماه مه ۲۰۲۵ اعلام کرد. همانطور که او توضیح داد، این رزمایش‌ها پاسخ مستقیمی به رزمایش‌های نظامی زاپاد ۲۰۲۵ است که توسط روسیه و بلاروس برگزار می‌شود.

منبع: تاس